Marylebone Village: ervaar het dorpsleven hartje Londen

Marylebone Village bevindt zich in het hart van wereldstad Londen maar heeft de atmosfeer van een dorp bewaard. Dat kunnen zowel de inwoners als de toeristen waarderen. Wij maakten een lijstje van de leukste zaken.

Marylebone Village situeert zich op amper vijf minuten van Oxford Street, de drukste winkelstraat van Londen, maar heeft een heel eigen village vibe. Kruideniers, onafhankelijke boetieks, leuke pubs en restaurants én hartelijke mensen. Dat maakt van een bezoek aan Marylebone Village een feelgoodbeleving in het bruisende Londen.

1. Shoppen

Marylebone Village heeft leuke boetieks naast authentieke buurtwinkels. Tracey Neuls ontwerpt hippe en modieuze schoenen en laat die produceren in Portugal. In haar winkel in Marylebone Lane 78, die haar naam draagt, hangt ze die schoenen aan draadjes op. Een originele etalage die perfect is om de schoenen te bewonderen. De prijzen van de handgemaakte schoenen van Tracey schommelen tussen 195 en 595 pound maar ze zitten uitstekend en zijn ook uniek.

Bij Tracey Neuls hangen de schoenen aan een draadje. © Peter Soete

Naast de deur ontmoeten we ontwerpster Clara Francis, die samen met vriendin Tania Hindmarch in 2019 begon met O Pioneers. Wat startte als een project rond de keukentafel, groeide uit tot een kledingboetiek voor de moderne Londense vrouw die zich kan vinden in leuke kleedjes met een Victoriaanse touch. Je moet er wel het kwispelen van hond Gregory bijnemen.

Clara Francis ontwerpt en verkoopt vrolijke kledij. © Peter Soete

Paul Rothe baat samen met zijn zoon Stephen (de vierde generatie!) een delicatessenzaak uit in diezelfde straat. Rothe’s bestaat al sinds 1900 en werd opgericht door de grootvader van Paul die Duitsland ruilde voor Londen om een beter leven te hebben. Een schitterend pand met dito eigenaars en producten. Gevulde sandwiches, conservenproducten van onnavolgbare kwaliteit en heerlijke, verse soepen zijn de toppers van de zaak.

Andere aanraders in de buurt zijn Koibird (Marylebone Lane 62) waar ze exclusieve reiskledij en accessoires verkopen, VV Rouleaux (Marylebone 102) als je van plan bent een feestje te geven. Met meer dan 600 verschillende strikken, hoedjes, inpakpapier en tafeldecoratie vindt zelfs de meest veeleisende partyplanner hier zijn of haar gading.

Bij Daunt Books zijn boekenliefhebbers enkele uren zoet. © Peter Soete

In Daunt Books (Marylebone High Street 83) kom je in de wellicht mooiste boekenzaak van Londen. Denk veel eikenhouten planken, lichtinval door grote dakvensters en duizenden boeken in alle mogelijke talen. Hier is een boekenwurm een halve dag bezig

In The Conran Shop (Marylebone High Street 55) moet je zijn voor betaalbaar design. Op de drie verdiepingen zijn er altijd ontdekkingen te doen en kan een laatste stuk van een designcollectie misschien voor een extreem zacht prijsje van de hand worden gedaan.

We waren op onze hoede toen we binnenstapten in Rococo Chocolates (Moxon Street 3), want niemand kan toch beter chocolade bewerken dan wij, Belgen ? Toegegeven, de Engelse chocolade kan inderdaad niet tippen aan de onze, maar lekker is ze wel. Een aanrader voor wie een chocoladeshot nodig heeft en het originele product niet bij heeft.

2. Eten en drinken

Caldesi (Marylebone Lane 118) is onze favoriete Italiaan geworden in Londen. Verse Italiaanse topproducten worden door gedreven chefs tot in de perfectie bereid: van voorgerechten over heerlijke hoofdgerechten tot desserts. Het wekt geen verbazing dat Caldesi op hetzelfde adres ook kookcursussen aanbiedt. En zoals het bij een echte Italiaan hoort: de bediening is onvoorstelbaar hartelijk en de limoncello ijskoud.

In het Italiaanse restaurant Caldesi leggen de medewerkers je in de watten. © Peter Soete

In Aubaine (Moxon Street 7) vind je een ongedwongen brasseriesfeer met Franse invloeden (én obers) terwijl je voor een echte afternoontea in 108 Brasserie (Marylebone Lane 18) moet zijn.

Tip: vooral de cocktail bij de afternoontea kon ons bekoren en we dronken er net genoeg tot de barman ons het recept gaf. Giet 40 ml Tanqueray-gin in een shaker, voeg er 15 ml Savoia Americano, 5 ml Marascino-likeur en 10 ml rozenlikeur aan toe. Shake enkele ogenblikken, giet alles in een martiniglas en vul aan met champagne. Hemels!

Tijd voor een afternoontea-cocktail. © Peter Soete

3. Musea in de buurt

In de omgeving vinden we het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud, maar The Wallace Collection (Hertford House op Manchester Square) was pas echt een openbaring voor ons. Gratis toegang (altijd mooi meegenomen) en een schat aan oude meesters in de privéwoning van de markiezen van Hertford. Het was lady Wallace, echtgenote van de markies van Hertford, die de familiecollectie in 1897 aan de staat schonk. Je wandelt door de indrukwekkende vertrekken van Hertford House en passeert werken van Frans Hals, Titiaan, Velazquez en Canaletto om maar enkele bekende namen op te sommen.

4. Logeren

Hotels voor ieders beurs in Marylebone Village maar als je het echte Londengevoel wil ervaren, kies je voor The Marylebone Hotel (Welbeck Street 47). Dit vijfsterrenhotel maakt zijn reputatie meer dan waar. De deur van de taxi zwaait al open nog voor de wagen volledig tot stilstand is gekomen, de bagage wordt onmiddellijk naar de kamer gebracht en de vriendelijke medewerkers pamperen de gasten tot en met. Bovendien heeft dit hotel het grootste gym- en wellnesscentrum dat ik ooit in een Londens hotel heb gezien. Ieder mogelijk gymtoestel is er aanwezig op een bedrijfsoppervlakte van drie verdiepingen. Op de onderste verdieping is er zelfs een baantjeszwembad voor wie zijn badpak meeheeft.

www.marylebonevillage.com