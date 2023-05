Schouwen-Duiveland: verrassend rondje eiland

Even uitwaaien aan het strand of in de polders? Je van je sportiefste kant op het water laten zien? Genieten van al het lekkers dat de Noordzee te bieden heeft? Je laten verbazen door een fascinerend rijke geschiedenis? Een rondje Schouwen-Duiveland laat het je allemaal tegelijk beleven. Het Nederlandse eiland stofte zijn toeristische troeven de voorbije jaren bovendien flink af, en dat maakt het vandaag tot een aantrekkelijke en eigentijdse vakantiebestemming.

Het Nederlandse eiland Schouwen-Duiveland – voor West-Vlamingen vlot en in amper twee uurtjes te bereiken – maakt deel uit van de provincie Zeeland en wordt omringd door de Noordzee, het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Water is dan ook de rode draad doorheen alles wat er op het eiland te beleven valt. En dat is nogal wat. Uitwaaien staat daarbij met stip bovenaan de to-dolijst, want het eiland biedt een waaier aan wandel- en fietsmogelijkheden.

Wij starten er onze eilandronde in Renesse. Renesse doet er alles aan om zijn imago van platgelopen badstadje op te vijzelen, en slaagt daar ook in. Auto’s worden er uit de wandelstraten geweerd, het winkelaanbod werd opgewaardeerd, er worden educatieve workshops georganiseerd, en het brede strand – met de typische strandpaviljoenen – nodigt uit tot wandelen. Maar je kan er ook een elektrische fiets huren om het nog ongerepte duinengebied en het afwisselende polderlandschap in de ruimere omgeving van de Kop van Schouwen te verkennen. Elektrisch is hier overigens geen luxe, er staat doorgaans een strakke bries op het eiland. En niet alleen het landschap verrast, ook wat er rondloopt en -vliegt blijkt bijzonder gevarieerd te zijn. Schouwen-Duiveland wordt niet voor niets de grootste vogelboulevard van Zeeland genoemd.

Herbestemming

Niet alleen Renesse onderging een opfrisbeurt, het hele eiland profileert zich vandaag als een hedendaagse toeristische bestemming. Elke plek speelt haar eigen troeven uit en gaat op zoek naar nieuwe manieren om die in te vullen, wat van Schouwen-Duiveland niet alleen visueel maar ook op het vlak van wat er te beleven valt een mooie lappendeken maakt.

De Kleine Schorre is één van de grootste wijngaarden van Nederland. Zeehonden spotten vanop het Grevelingenmeer of in de Oosterschelde.

Zo kijk je vanop de Plompe Toren in Burgh-Haamstede kilometers ver, helemaal in het rond. De eenzame toren draagt een bloedstollende geschiedenis met zich mee, van dorpen en inwoners die op dit eiland eeuwenlang leefden met en door de zee, er vaak het slachtoffer van werden maar ook telkens weer overeind krabbelden. Een geschiedenis die in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zo mogelijk nog meer in de kleren kruipt. Daar wordt op een aanschouwelijke maar ook aangrijpende manier het verhaal van de grote watersnoodramp in 1953 verteld, waarbij grote delen van Schouwen-Duivenland onder water kwamen te staan. Een verhaal dat ook wordt doorgetrokken naar de huidige klimaatverandering en duurzame initiatieven.

Maar het water mag dan al huisgehouden hebben op het eiland, wat er nog overeind staat en dat is voor alle duidelijkheid veel wordt er knap bewaard. Zierikzee is een parel voor wie zich graag vergaapt aan historische gevels en luistert naar tot de verbeelding sprekende scènes uit de tijd van toen. Brouwershaven maakt er een erezaak van om in het unieke interieur van zijn monumentale kerk tentoonstellingen, concerten en andere evenementen te organiseren.

Lekker lokaal

Ook op culinair vlak heeft het eiland vernieuwing in petto. In Dreischor besloot Johan van de Velde twintig jaar terug om de noodlijdende spruitjesboerderij van zijn ouders om te vormen tot wijnhoeve. De Kleine Schorre produceert vandaag met succes kwaliteitswijnen. Niels Habraken brengt in zijn restaurant BRU17 in Bruinisse sinds tien jaar alleen nog vis uit de Noordzee op je bord, even voordien pas opgevist. Ook in het bruinekroegdecor van d’Ouwe Smisse in Zonnemaire wordt louter met lokale producten geëxperimenteerd. En in De Heerenkeet in Kerkwerve tilt de nieuwe generatie haar populaire traditionele keuken stilaan naar een verfijnder niveau.

Het plan is duidelijk: Schouwen-Duiveland streeft naar een spreiding van het toerisme over zijn grondgebied, maar ook in de tijd. En daartoe is er ook buiten het zomerseizoen van langsom meer te doen. De Kunstschouw in juni bijvoorbeeld, een hedendaagse kunstroute. Of zeehondjes spotten op het Grevelingenmeer. Surfen, suppen, klimmen… Een eiland vol!



Meer informatie op www.opschouwenduiveland.nl