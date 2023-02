Davos: veel meer dan economisch forum in de Alpen

Davos, gelegen in het oostelijke deel van Zwitserland in het kanton Graubünden, is sinds 1988 gastheer van het World Economic Forum. Maar veel landgenoten binden er ook de ski’s aan, want Davos is ook een van de bekendste én hoogste wintersportgebieden in de Alpen. Maar wat valt er te beleven als je, in tegenstelling tot man- of vrouwlief, niet zo in bent voor veel ski- of snowboardplezier? Wij zochten het uit.

1. Shoppen met dikke portefeuille

Natuurlijk kan je in Davos heel veel winkelen. De kilometerslange promenade van Davos Dorf tot Davos Platz telt honderden winkels. We zagen mooie handelspanden waar ze lokale producten verkopen maar ook juwelierszaken waar Rolex- en Philippe Patek-uurwerken in de etalages liggen te blinken. Ook de allermodernste wintersportkledij en casual afterskioutfits ontbreken niet. Een dikke portefeuille is echter een must, want een namiddag shoppen in Davos tikt aardig aan.

In het zongerichte hotel Shatzalp straalt alles nostalgie uit. © PS

2. Toch een beetje sport?

Davos is ook bekend voor zijn internationale langlaufwedstrijden. Langlaufen kun je als niet-sportieve bezoeker zeker proberen. Is zelfs dat te vermoeiend dan kun je rustig de bergschoenen aantrekken en zowel in de winter als de zomer prachtige bergwandelingen maken. Een van die bergwandelingen brengt ons naar de Shatzalp, waar de oorsprong ligt van het hele Davosverhaal.

Erfgoed in ere gehouden in hotel Shatzalp. © PS

3. Nederlander ontsluit Davos voor toerisme

Het was de Nederlander Willem-Jan Holsboer die op het einde van de 19de eeuw Davos toegankelijk maakte voor toeristen én tbc- en astmapatiënten van over heel Europa. Willem-Jan was de grondlegger van de treinmaatschappij (nu de Rhätische Bahn, red.) die vanaf 1888 de plaats Landquart met Davos verbond. Boven op de Schatzalp bouwde hij in 1900 een luxueus kuuroord voor tbc- en astmapatiënten.

“De geestelijke vader van Sherlock Holmes stond aan de wieg van het alpineskiën in Davos”

Nu is het kuuroord een hotel met een grote wowfactor. De kamers liggen bijna allemaal zuidgericht en de meeste hebben een ruim balkon met ligzetel. Sommige elementen herinneren nog aan het kuuroord. Zoals de radiatoren met een ‘kastje’ waar de melk voor de patiënten warm werd gehouden tot ze gingen slapen. Nu ligt er een geborduurd zakje met kersenpitjes in om het bed warm te houden. De barlounge met aangepaste verlichting is de vroegere röntgenzaal en de lift mét zetel in, is nog de oorspronkelijke lift.

Het zelfontworpen én -gemaakte bed van Kirchner voor zijn vrouw in het Kirchner Museum. © Stephan Bösch

Kunstliefhebbers komen zeker ook aan hun trekken in Davos. Net naast het Kongress Zentrum ligt het Kirchner Museum. De Duitse Ernst Ludwig Kirchner (1880-1939) was een van de invloedrijkste expressionisten van zijn tijd en bracht de laatste twintig jaar van zijn leven door met zijn echtgenote in de zuivere berglucht van Davos. Hier schilderde hij ook zijn beroemdste werken tot hij in 1939 zichzelf van het leven benam.

De jonge architecten Annette Gigon en Mike Guyer mochten het Kirchner Museum ontwerpen. Het museum kwam model te staan voor heel wat nieuwe musea over heel Europa. Heel veel glas en zicht op de ongerepte natuur in bewerkte betonstructuren zorgen voor een lichtrijk museum waar meer dan 1.500 schilderijen, sculpturen, etsen, schetsen en textielwerk van de veelzijdige Kirchner te zien zijn.

Opvallend zijn de betonpilaren in het met hout beklede restaurant van Hotel AlpenGold. © PS

5. Meer aanraders

Om wintersport te beleven zonder moe te worden, is het Wintersport Museum vlak bij Davos Platz een leuk tussendoortje. Daar ontdek je alles over het allereerste skiplezier in Davos, zie je sportmateriaal door de jaren heen en leer je zelfs dat Sir Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van Sherlock Holmes, aan de wieg stond van het alpineskiën in Davos.

Een heel speciaal hotel is wel Hotel AlpenGold. Het loont zeker de moeite om naar dit landmark te wandelen. Van ver gezien lijkt het hotel op een ‘gouden ei’ alhoewel de hotelmedewerkers het liever hebben over een ‘omgevallen dennenappel’. Binnen in het hotel, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert, klopt alles als een bus. Verschillende houtsoorten, natuurstenen en betonconstructies vormen één harmonisch geheel en dat maakt de echte klasse van het hotel uit. De presidentiële suite is gigantisch en is evenwichtig aangekleed met mooi en praktisch design. Wie hier wil overnachten in het winterseizoen moet op zo’n 800 euro per kamer en per nacht rekenen.