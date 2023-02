In Bourgognehof koken ze met veel liefde voor groenten

Op een uiterst frisse winteravond ruilen we de vrieskou met veel plezier in voor de gezellige warmte afkomstig van Bourgognehof in Eernegem. Ooit een populaire tearoom in het Ichtegemse, maar tijdens de coronacrisis werd de zaak omgetoverd tot een gastronomisch restaurant.

Aan het roer staat de familie Couckhuyt, bekend van de Kings Koffiebranderij uit Oudenburg. Het was vooral de droom van mama Marina om deze authentieke locatie nieuw leven in te blazen, maar zij overleed onverwachts in 2019. “Toen hebben mijn broer, zus en ik besloten om haar visie toch te realiseren”, vertelt Diederik Couckhuyt (26), de oudste telg van het gezin.

Hij neemt vooral een organisatorische en administratieve rol op, broer Cédric en zus Kyana wisselen elkaar af in de zaal. “Nochtans hebben we alle drie totaal geen achtergrond in de horeca. We werken heel goed samen, maar het is wel al een serieuze leerschool geweest. We praten veel met leveranciers, onze klanten en collega’s uit het vak”, klinkt het.

In de keuken zwaait chef Ruben De Rop de plak met jeugdig enthousiasme én een streven naar verfijning. “Ik wil een culinaire menukaart, maar ze moet toegankelijk blijven. Bovenal werk ik heel graag met groenten, wie wil kan zelfs kiezen voor een volledig vegetarisch menu”, aldus Ruben.

Chef Ruben De Rop © Michael Dehaspe

De passie weerklinkt niet enkel in zijn woorden, maar ook op het bord. Na drie verrassende hapjes zijn we al mee in het verhaal, en dat is exact wat de jonge chef wil bereiken.

We worden nog meer verwend met de cannelloni van ham en rundertartaar met jus van waterkers en carpaccio van rode biet met een crème van eend. Werd gevolgd door reegeit met aardpeer voor mij en Basvar-varkenshaasje met wintergroenten voor mijn tafelgenote. We proeven nog van een uitstekende kaasselectie, om te eindigen met een parfait van passievrucht met witte chocolade. Mama Marina kijkt met trots neer op haar kroost, daar zijn we zeker van.

Bourgognehof, Westkerkestraat 273 in Eernegem –www.bourgognehof.be

