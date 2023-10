Junior Jenthe Verstraete sluit seizoen af in La Philippe Gilbert en kiest voor nieuwe ploeg

Met twee overwinningen in september is Jenthe Verstraete (Van Moer Logistics CT) bezig aan een sterk einde van het seizoen. Na dit weekend sluit de Ingelmunsterse junior zijn wegcampagne af, alsook zijn periode bij Van Moer Logistics.

Het seizoen mocht voor Verstraete gerust nog wat langer duren. Met overwinningen in Mesen en Torhout-Wijnendale zit hij helemaal in de goede flow. “Ik voel me uitstekend. In juni heb ik een pauze ingelast nadat ik mijn voorjaar wat gemist had. Ik heb toen een drietal weken hard getraind en daar plukte ik meteen de vruchten van. Ik won al snel in Elewij, wat speciaal was omdat mijn vriendin van daar afkomstig is. Enkel mijn doel Aubel-Thimister-Stavelot werd niet wat ik ervan verwacht had, maar het slechte weer speelde daar een rol in. Ik hoop nu dit weekend ook nog goed te eindigen in La Philippe Gilbert.”

Naar Crabbe Toiture-CC Chevigny

De prestaties van Verstraete blijven niet onopgemerkt. Crabbe Toiture-CC Chevigny lijfde de eerstejaarsjunior in voor volgend seizoen. “Ik was eigenlijk niet van plan om van ploeg te veranderen, omdat ik heel tevreden ben bij Van Moer Logistics. Het was een moeilijke keuze, maar ik kon niet weigeren. Ik krijg de mogelijkheid om een stap hogerop te zetten en vooral het programma dat ik met hen volgend jaar kan rijden was een kans die ik moest grijpen.”

Verstraete mikt vooral op de klimkoersen, maar ook in het voorjaar zal hij een uitgebreid programma krijgen. “Ik ben een renner met ‘punch’ die lang hard kan rijden. Dat zou in principe moeten renderen in het voorjaar. Tegelijk weeg ik ook maar 58 kilogram.”

Geen piste deze winter

“Dit jaar ben ik door omstandigheden niet echt uit de verf gekomen in het seizoensbegin. Ik begon niet in topvorm na mijn pisteseizoen en miste ook mijn hoofddoel Luik-Bastenaken-Luik door een blessure. Volgend jaar willen we met een andere aanpak en zonder de piste er wel een succesvol voorjaar van maken. De ploeg gelooft sterk in mijn mogelijkheden op dat terrein. Nadien richt ik me op de kimkoersen. Vooral de Tour du Valromey en de Classique des Alpes staan centraal in mijn programma.” (LR)