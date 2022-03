Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend werd er opnieuw heel wat gekoerst door onze West-Vlaamse jeugdwielrenners. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Belofte Warre Vangheluwe helemaal op toerental

Warre Vangheluwe was zonder meer dé West-Vlaamse belofte van afgelopen week. Zondag werd de Meulebekenaar van Team Elevate p/b Home Solution Soenens derde in de Zuid-Kempense Pijl in Mol, waar hij in de sprint moest buigen voor zijn tweede medevluchters.

Twee dagen voordien ontpopte Vangheluwe zich ook al als smaakmaker in de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde. De derdejaars overleefde vlot het gebeuk in de waaiers, reed in de aanloop naar de plaatselijke circuit weg met vijf man en had finaal voldoende krachten over om een ploegmaat te mennen in de laatste rechte lijn. Zelf kwam hij nog als 21ste over de finish.

Beste West-Vlaamse vertegenwoordiger in Koksijde was Alex Vandenbulcke op de 18de rang. Ook Michiel Lambrecht, Jelle Vermoote, Aaron Stockx, Victor Vercouillie en Alec Segaert (tot drie keer toe afgeremd maar toch nog hard werkend voor een snelle ploegmaat) bewezen hun waarde. Kasper Saver tekende tussen de profs in de Bredene Koksijde Classic present in de vroege vlucht.

Geen West-Vlaams succes in Damme

Zondag in de Guido Reybrouck Classic in Damme viel de West-Vlaamse inbreng maar mager uit. Jasper Dekien was met zijn 21ste plaats de beste gouwgenoot.

Xander Scheldeman bevestigt

Xander Scheldeman bevestigde in Damme. Na een harde waaierkoers op zaterdag moest hij zijn medevluchter Jasper Schoofs laten voorgaan. Daags nadien finishte hij als derde in een massasprint. Met een vierde en vijfde stek bewees ook Siebe Bauwens dat hij een te duchten kandidaat voor de eindzege wordt. Matthé De Leyn maakt eveneens twee dagen op rij een goede indruk.