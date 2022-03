Dit gebeurde er in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Belofte Jelle Harteel schittert op de kasseien

Jelle Harteel veroverde zaterdag in de Wim Hendriks Trofee in het Zeeuws-Vlaamse Koewacht de derde plaats. De kustrenner met een verleden als veldrijder bewees eens te meer dat hij gemaakt is voor het noeste werk over kasseien. Warre Vangheluwe viel net naast het podium. Ook Aaron Stockx, Diel Vergote, Alex Vandenbulcke en Gaëtan Verleyen bewezen er hun waarde.

Alec Segaert maakte dan weer indruk als lid van de nationale ploeg in Gent-Wevelgem/Kattekoers in Ieper. Nadat hij meerdere keren vanuit de achtergrond moest terugvechten had hij nog reserves genoeg om in de finale weg te rijden met een Fransman en een Deen. Pas in de slotmeters werden ze overrompeld.

Junior Bert Bolle bevestigt in Werken

Bij de junioren liet Bert Bolle alweer een goede indruk na. De gewezen voetballer moest in Werken enkel Thomas Davids laten voorgaan. Jasper Dekien mocht met de Vlaamse selectie opdraven in Gent-Wevelgem/Grote Prijs André Noyelle in Ieper, maar een oponthoud en een lekke band op de tweede Plugstreet nekten hem. De uitgeziekte Victor Vaneeckhoutee won in Florennes.

Sterke nieuwelingenlichting in Boezinge

De West-Vlaamse nieuwelingendelegatie deed het goed in eerste manche van de Beker van België in Boezinge. Siebe Bauwens, Xander Scheldeman, Ludovic Langbeen, Lomme Van den Meerssche, Wout Hemeryck en Mauro Adyns konden zich vooraan plaatsen in de massaspurt. Louic Boussemaere en Jenthe Verstraeten werden tweede en derde in het Noord-Franse Halluin.

Zita Gheysen etaleert sprintersbenen

Zita Gheysens spurtte naar de vierde plaats in Gent-Wevelgem voor meisjes-nieuwelingen in Boezinge. De meid van Jonge Renners Roeselare haalt duidelijk profijt uit haar voorbereiding op de piste.