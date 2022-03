Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend werd er opnieuw heel wat gekoerst door onze West-Vlaamse jeugdwielrenners. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Hoogstaande strijd bij de nieuwelingen

De West-Vlaamse nieuwelingenlichting drukt duidelijk zijn stempel. Lowiek Misseeuw, pas renner sinds vorige zomer, was zaterdag aan het feest in Ichtegem. De Zedelgemnaar hield Toon Aerts en Mattis De Wachter af. Siebe Bauwens toonde zich daags nadien de snelste in Edewalle-Kortemark. De renner uit Sint-Michiels-Brugge won er nipt de spurt van het uitgedunde peloton. Het was de eerste zege ooit voor de zoon van wielermanager Peter Bauwens. Matthé De Leyn werd tweede voor Mattijs Soetaert. Xander Scheldeman, voor heel wat kenners de favoriet voor de eindzege in WestSprint, werd zondag derde in de klimkoers in Saint Jans Cappel in Frankrijk. Het is nu al uitkijken naar het provinciaal kampioenschap op 7 mei in De Panne.

Junior Brent Baert

Bij de junioren viel de tweede plaats van Brent Baert in Edewalle-Kortemark op. De sterkhouder van Jonge Renners Roeselare hield stand tussen een reeks buitenlandse renners. In Nokere Koerse viel de West-Vlaamse inbreng ietwat tegen. Thibo Germonprez moest het stellen met de 22ste plaats.

Belofte Diel Vergote

De West-Vlaamse beloften vielen in ieder geval meer op. Diel Vergote liet zondag een knappe zevende plaats noteren in de Omloop van het Waasland, waar 162 renners opdaagden. Robin Orins werd achttiende tussen de profs in de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen. Jelle Harteel kwam er als 25ste over de finish. Alex Vandenbulcke liet in Meulebeke een goede indruk na. Yorben Lauryssen kon in de eerste editie van LA Get Up Cup in Aywaille een 21ste plaats uit de brand slepen. Een hoopgevend resultaat voor de gewezen veldrijder.