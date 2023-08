Femke Schamp haalt uit nadat ze na blessure geen contract meer krijgt bij Club YLA: “Respectloos aan de kant geschoven”

Geen Femke Schamp meer onder de lat bij Club YLA. De 21-jarige doelvrouw uit Roeselare kreeg begin deze week te horen dat ze geen contract krijgt bij het team uit de Super League. Op de sociale media spuwde de toekomstige lerares lichamelijke opvoeding haar gal.

Voor Femke Schamp (21) werd 2022-23 een pechseizoen. In november viel ze uit met een schouderletsel en een operatie was noodzakelijk. Na een revalidatie van drie maanden hervatte ze, maar in april bezeerde ze tijdens een opwarming weer haar schouder. “Die ging uit de kom, het labrum was gescheurd, dus volgde een nieuwe operatieve ingreep”, verduidelijkt Schamp.

En weer drie maanden revalideren. “Op de laatste training van vorig seizoen kreeg ik van Club YLA te horen dat ze mij nog geen contract gingen geven”, gaat Schamp verder. “Ze gingen afwachten hoe mijn revalidatie verliep. Zeker geen afscheid, kreeg ik te horen. Enkele dagen na die laatste training was er een afscheidsfeestje. De speelsters die vertrokken kregen een truitje. Ik niet, dus dacht ik me geen zorgen te moeten maken.”

Opvolging

In het sportmedisch centrum van het ziekenhuis in Roeselare werkte de jonge doelvrouw verder aan haar comeback. “Daar vroegen ze zich af of ze bij Club YLA mijn revalidatie op de een of andere manier volgden”, aldus Schamp. “Ik kreeg berichtjes van de clubdokter en ook met keepertrainer Ayse De Clerck had ik contact. Zelf probeerde ik een afspraak te maken met Guilian Preud’homme en Leo Van der Elst. Dat gesprek werd altijd maar uitgesteld. Dinsdag is het toch gelukt om te praten. Maar ik kreeg te horen dat het verhaal Club YLA voor mij na acht jaar eindigt.”

Wat ze de buitenwereld via haar sociale media meteen liet weten. “Op een respectloze manier aan de kant gezet”, “met hart en ziel voor de club gespeeld en zielloos langs de kant geschoven”, “de zoveelste speelster die bij Club Brugge na jaren loyaliteit naar de exit wordt geduwd” zijn een paar zinnen uit haar openbare post.

Essevee en Charleroi

“Daarna is mijn gsm ontploft”, geeft Femke Schamp toe. “Ik kreeg veel berichten. Ook van enkele andere ploegen. Charleroi liet interesse blijken, ook de keepertrainer van Zulte Waregem stuurde een berichtje. Ik ben 21, veel te jong om te stoppen. Ik zou het heel hard missen. Intussen ben ik ook al twee tot drie weken lichte keeperstrainingen aan het doen.”

Schamp schreef harde woorden. We vroegen Leo Van der Elst een reactie, maar de marketing- en recruitmanager van Club YLA wenste niet te reageren. (HF)