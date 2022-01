Voetbaldebat met KW en EOTS bij start terugronde: “Spelers worden al in oktober benaderd”

Samen met De Krant van West-Vlaanderen kiest EOTS (End of the Season) jaarlijks de beste voetballers van tweede afdeling tot en met tweede provinciale. Op de EOTS-party op vrijdag 6 mei in het Casino van Knokke worden ze samen met de kampioenen en beste doelmannen gehuldigd. Halfweg het seizoen brengen we enkele voetbaldieren, die actief zijn in de amateurreeksen, samen voor een vlotte voetbalbabbel.

Halfweg het seizoen gaan we maar al te graag in debat met enkele voetbalprotagonisten uit de diverse voetbalreeksen. EOTS kiest ieder jaar de beste spelers van tweede afdeling VV (vroegere tweede amateurklasse) tot tweede provinciale en we kregen een mooi gezelschap uit die reeksen rond de tafel. Ten eerste Ann Vantomme, het gezicht van EOTS en haar man Bruno Debo, trainer van KVK Westhoek. We waren te gast in restaurant Coeur d’Amis van de Zwevezeelse voorzitter Paul Degroote en ook hij schoof uiteraard aan. Net als trainers Kurt Delaere (KSV Oostkamp) en Stijn Meert (KM Torhout) uit de derde afdeling, verder ook Nigel Smith (KFC Meulebeke, eerste provinciale), Philip Heinkens (KFC Heist, tweede provinciale A) en Dylan Vanhaverbeke (KSV Wevelgem, tweede provinciale B).

Het gesprek vond plaats vooraleer Paul Degroote een bommetje gooide in de voetbalwereld en liet weten te stoppen met zijn A-team in tweede afdeling. De ploeg strijdt er nog lustig mee om de titel. “En die willen we ook pakken. We willen sportief tonen waartoe we in staat zijn, maar qua accommodatie kunnen we niet meer volgen. We hebben oefenmatchen gespeeld tegen eerstenationalers Knokke en Winkel, het werd telkens 3-3. We kunnen dat niveau aan, maar ik kan ons gemeentebestuur niet vragen om een miljoen euro te investeren. Niet dat ik niet op goede voet sta met het gemeentebestuur, de burgemeester werkt zelfs voor mij. Maar we kunnen de gemeente daar niet mee opzadelen. En ik wil ook niet doen zoals in Izegem gebeurd is, lobbyen voor een nieuw stadion en dan met Mandel uitkijken om elders te gaan spelen.”

Bruno Debo (rechts) aan het woord met Kurt Delaere en Nigel Smith als aandachtige toehoorders. © Wouter Meeus

Geen KSKV Zwevezele meer in tweede afdeling volgend jaar, het kan nochtans een mooie reeks worden.

Paul Degroote: “KSV Oostkamp komt er zo goed als zeker bij. KM Torhout maakt ook kans en vanuit eerste provinciale lijkt SC Blankenberge zich zeer ambitieus op te stellen, maar die spelen nog twee reeksen lager. En misschien zakt er ook nog een West-Vlaams team uit eerste nationale. Maar wij zullen er dus niet meer bij zijn volgend seizoen, het valt nog af te wachten in welke reeks ons huidige tweede team zal spelen.”

Lees hier meer over de Zwevezeelse topper Stan Braem

Paul Degroote gooide een bommetje door te verkondigen dat KSKV Zwevezele stopt in tweede afdeling. © Wouter Meeus

Jullie B-team zit in moeilijk vaarwater in tweede provinciale.

Paul Degroote: “We waren de eerste West-Vlaamse ploeg die destijds (in 2014-2015, red.) startte met een B-ploeg. Nu zitten we al in tweede provinciale, maar met het spelerspotentieel dat we voorhanden hebben, zouden we niet zo laag mogen gerangschikt staan. Het is een team vol Zwevezelenaars dat we versterken op posities waar we niemand ter beschikking hebben. Ook mijn zoon Rinus speelt er. Als onze A-ploeg en ons B-team tegelijk spelen, ga ik naar de B-ploeg kijken. Mijn hart ligt daar.”

Bruno Debo: “Met KVK Westhoek denken we te vaak dat we het aan de winterstop nog kunnen recht trekken.” © Wouter Meeus

In tweede afdeling strijdt KVK Westhoek samen met SCT Menen tegen de degradatie.

Bruno Debo: “We hadden gehoopt op de linkerkolom, maar we hebben een jonge bende en kenden ook wat pech met blessures. Het ontbreekt ons aan een scorende spits, daarom dat we al David Cardon (SC Dikkelvenne) aantrokken naar volgend seizoen toe. We hebben als onmiddellijke versterking onder meer Liam Prez van R. Knokke FC gehaald, van hem verwachten we heel veel. Hij liet al aardige dingen zien in de oefenwedstrijden die hij met ons speelde. Het is ook niet makkelijk om je te versterken. Als je rond Nieuwjaar informeert bij hoger spelende clubs naar spelers die weinig bij hen aan de bak komen, mag er niemand weg. En drie weken later bellen ze je zelf op om ze aan te bieden…. Door het overlijden van mecenas André Olivier verdween natuurlijk een heel belangrijke persoon voor KVK Westhoek, maar gelukkig blijft Crack hoofdsponsor en is de familie de club trouw. Maar het is niet gezond om altijd met de winterstop nog een inhaalbeweging te moeten maken. Ooit mislukt dat eens en het is moeilijker om te promoveren naar tweede afdeling dan erin te blijven.”

Jullie waren ook geïnteresseerd in Lilian Bochet, maar die kiest voor concurrent SCT Menen.

Bruno Debo: “Klopt, hij gaat met zijn goede vriend Amini (Winkel Sport) naar Menen. We waren ook geïnteresseerd in Appiah van Dikkelvenne, maar plots beginnen die een transfersom te vragen.”

Paul Degroote: “Bochet is bij ons eigenlijk gestopt voor een onnozele futiliteit. Hij vertrekt nu naar een ploeg uit onze reeks, iets wat eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn. Dit is een vorm van competitievervalsing.”

Kurt Delaere: “Bij ons mogen spelen komen onderhandelen, maar een manager moet daar niet bij zijn.” © Wouter Meeus

KSV Oostkamp is resoluut op weg naar de titel in derde afdeling. Je wil wellicht het vel van de beer nog niet verkopen, maar het bestuur bereidt zich allicht al voor op een avontuur een reeks hoger.

Kurt Delaere: “Als je na 16 van de 30 matchen acht punten voorsprong hebt en nog niet hebt verloren, dan zou het onnozel zijn dat je geen rekening houdt met de promotie. Maar we hebben gezien bij KM Torhout hoe snel het kan keren. Daar was het in positieve zin, maar het kan ook omgekeerd. We bekijken het match per match en hopen op ons elan verder te gaan. Ook bij ons moeten er nog aanpassingen gebeuren aan de accommodatie, maar men is volop bezig met de licentie voor volgend seizoen.”

Wat is het geheim van dit KSV Oostkamp, dat negen seizoenen geleden nog in derde provinciale voetbal speelde?

Kurt Delaere: “De club is rustig gegroeid. De gemeente wil ook mee in het verhaal en deed al investeringen. Je mag ook de persoon van de voorzitter (Paul Devliegere, red.) niet vergeten. Wat die man voor de club doet, is ongelofelijk en dat straalt zich ook af op de hele vereniging.”

Jullie speelden thuis drie keer gelijk, voor de rest wonnen jullie alles. Dus op verplaatsing hebben jullie een perfect rapport.

Kurt Delaere: “Bij ons komen ploegen zich wel eens ingraven, thuis gaan ze vaker vrank en vrij hun kans. We scoren ook erg vlot, al in iedere match vonden we de weg naar de netten. Als speler hield ik zelf al van verzorgd aanvallend voetbal, dat zit ook in dit team. Maar we hielden ook nog maar twee keer de nul. Zolang we meer blijven scoren dan de tegenstander…”

Stijn Meert: “Ik was vrij nieuw in het nationaal voetbal, als je dan start met 0 op 12….” © Wouter Meeus

KM Torhout begon moeizaam aan het seizoen, maar daarna werd een fikse remonte ingezet.

Stijn Meert: “Ik had weinig ervaring als trainer in het nationale voetbal. Na een half seizoen bij KSV Oudenaarde kreeg ik nu de kans bij KM Torhout. De tegenstanders waren allemaal nieuw voor mij. We startten met 0 op 12 en dan mag je het overal gaan uitleggen natuurlijk, maar het bestuur bleef rustig en we kregen de schwung in ons elftal. Je kan daar veel redenen op kleven, maar soms moet je ook wat geluk hebben.”

Na negen nederlagen op rij kreeg ik niet de bons, maar een contractverlenging – Nigel Smith (KFC Meulebeke)

Krijgt de ploeg voor volgend seizoen al vorm?

Stijn Meert: “Spelers willen vaak zo hoog mogelijk spelen. Wij zijn in de running voor een eindrondeticket, maar daarmee ben je nog niets. Je moet dan nog vijf of zes wedstrijden winnen om te promoveren. Onze financiële middelen zijn beperkt, dus moet je creatief zijn en op zoek gaan naar jonge, talentvolle spelers.”

Nigel Smith: “Volgend seizoen willen we hoger mikken in eerste provinciale, maar eerst het behoud veilig stellen.” © Wouter Meeus

Nigel Smith, jij speelde nog bij KM Torhout en bent nu trainer bij KFC Meulebeke. Jullie bengelen onderin eerste provinciale, maar je blijft ook volgend seizoen aan boord.

Nigel Smith: “KFC Meulebeke was de jongste jaren wat een liftploeg. Onze voorzitter wil nu met extra investeringen volgend jaar hoger eindigen. Na twee nederlagen en vier opeenvolgende overwinningen volgden opnieuw negen nederlagen. De meeste clubs gooien hun trainer dan buiten, ik kreeg een contractverlenging. De club weet ook dat wij niet beschikken over de breedste kern en als je dan wat blessures hebt… Maar volgend jaar dus hogere ambities, maar eerst ons zien te handhaven.”

In eerste provinciale is SC Wielsbeke aan een ongelofelijke reeks bezig, goed voor een 41 op 45.

Nigel Smith: “Het is gewoon de meest complete ploeg met voorin een topspits als Jari Dejaegere. Maar ook coach Dieter Lauwers heeft een groot aandeel in het succes. Ze incasseren ook weinig doelpunten en zijn vooral ook tactisch tot in de puntjes voorbereid.”

Philip Heinkens: “Bij ons in KFC Heist speelt iedereen voor dezelfde premie.” © Wouter Meeus

In tweede provinciale A pakte KFC Heist de eersteperiodetitel. En dat terwijl de ambities waren bijgesteld…

Philip Heinkens: “In fungeer nu al enkele jaren aan de zijde van Dimitri Delporte als T2. Nadat we al enkele keren de eindronde haalden, vroeg onze voorzitter of we het zagen zitten om met een jonger team door te gaan. Iedereen speelt bij ons voor dezelfde winstpremie van 150 euro. We trokken jonge gasten aan die bij Blankenberge en Knokke net naast de ploeg vallen en dat klikt wonderwel ineen. Midas Catteeuw scoort bij ons vlot. Hij kon al hogerop, maar kiest er toch voor om bij ons te blijven.”

Dylan Vanhaverbeke: “Uiteraard zal ik tevreden zijn als we straks met Wevelgem de titel pakken. Maar drie jaar geleden deden we dat ook en toen was het een stuk moeilijker. Dit jaar moeten we gewoon kampioen spelen.” © Wouter Meeus

In tweede provinciale B is KSV Wevelgem vlot op weg naar de titel.

Dylan Vanhaverbeke: “We hebben het ook nooit onder stoelen of banken gestoken. We moeten promoveren. We hebben een sterk team, maar dit seizoen gebruikten we ook al tien jeugdspelers. Volgend jaar zullen we het ook nog doen met een beperkt aantal contractspelers, de rest vullen we aan met onze jeugd. We haalden met het oog op volgend seizoen al Charly Allard, Jonas Roose en Kjell Van Maele (allen van SK Roeselare-Daisel, red.) en het geraamte van ons team tekende bij. Als we straks de titel vieren zal ik uiteraard gelukkig zijn, maar de titel van drie jaar geleden toen we SV Anzegem achter ons hielden, is me nog meer waard.”