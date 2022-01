Kenners van het amateurvoetal zijn het eens: “Stan Braem verdient een kans in het profvoetbal”

Stan Braem startte zijn carrière in vierde provinciale, zette ieder jaar een stapje hoger en maakt het nu ook waar bij KSKV Zwevezele: “Waarom geef een profclub die jongen eens geen kans?”

Uit universitair onderzoek blijkt dat negen op de tien amateurclubs het door corona moeilijk hebben. Paul Degroote: “We hebben vorig jaar een unieke kans laten liggen. Toen is de competitie geannuleerd en op dat moment moest de bond alle transfers in de amateurreeksen verboden hebben. Dan konden de ploegen met hun spelers nieuwe contracten onderhandelen en konden de clubs onderling afgesproken hebben om realistische vergoedingen te betalen. Maar die kans hebben ze laten voorbijgaan.” Nigel Smith: “Toen ik nog voetbalde, wist niemand wat ik verdiende en ik wist het niet van mijn ploeggenoten. Nu bazuinen ze dat overal rond.” Dylan Vanhaverbeke: “Spelers van ons kregen al voorstellen van andere clubs in oktober. Maar je moet op de duur ook zelf in november beginnen, anders mis je de boot.”

De corona-aanpak van Voetbal Vlaanderen zorgt voor wat oprispingen. Stijn Meert: “Het trekt op niks. Het is een zootje.” Kurt Delaere klinkt wat gematigder. “Je mag niet blind zijn voor de problemen die er zijn, maar wij worden altijd in het ongewisse gehouden. Je weet niet naar welke datum je moet toewerken.”

Bij de verkiezing van speler van het jaar deelden de trainers ook punten uit (zie kader rechts). In tweede afdeling scoort Stan Braem weer aan de lopende band. “Voor KSKV Zwevezele was hij sowieso onhoudbaar. Er is uit heel wat hoeken interesse”, zegt voorzitter Paul Degroote. “Ik vind dat die jongen een kans verdient in het profvoetbal.” Braem startte aan zijn opmars bij Dosko Sint-Kruis, waar hij kampioen speelde in vierde en derde provinciale, om vervolgens via KFC Varsenare en KSV Oostkamp ook in tweede en eerste provinciale en in derde amateurklasse zijn kunnen te tonen. En vooral ook overal heel veel te scoren. Nu doet hij dat opnieuw in tweede afdeling bij KSKV Zwevezele. “Zeker met Sofiane Oumedjeber achter hem waren we dodelijk”, weet Degroote. Kurt Delaere kent Braem nog van bij Oostkamp. “Die jongen is als gewezen zaalvoetballer technisch erg sterk. En hij scoort o zo gemakkelijk. Bij ons vormde hij met Canoot een topduo. Phil blijft bij ons, hij is al aan zijn negende seizoen toe en is ondertussen in Oostkamp komen wonen.”

KSV Wevelgem heeft maar liefst zes spelers in de EOTS-toptien van tweede provinciale B. “En ze verdienen dat allemaal stuk voor stuk. Met dit team moet ik als coach geen wonderen verrichten, ik moet gewoon zorgen dat de neuzen in dezelfde richting blijven staan.”