KSKV Zwevezele laat nationaal voetbal schieten, maar wil eerst wel nog kampioen spelen in tweede afdeling

Er is een einde gekomen aan de steile opgang van KSKV Zwevezele. Het A-team doet mee in de titelstrijd in tweede afdeling en maakt dus kans op promotie naar eerste nationale. Maar het bestuur koos om te herbronnen, geen licentie aan te vragen voor de nationale afdelingen en dus te opteren om opnieuw in provinciale verder te gaan. Dat kan met het B-team dat nu in tweede provinciale aan de slag is.

KSKV Zwevezele A staat momenteel op vier punten van het leidersduo Sparta Petegem en VK Ninove, maar heeft nog een inhaalwedstrijd tegen SCT Menen te goed. Als het die wint komt het dus op één punt van de leiders en doet het weer volop mee in de titelstrijd. “En we willen ook kampioen spelen. Ik wil altijd het hoogste mogelijke, dat zit in mijn dna en ook in dat van de club”, zegt voorzitter Paul Degroote.

Verder doen met B-team

Maar KSKV Zwevezele liep tegen de eigen (infrastructurele) limieten aan. Op dit moment leggen de clubs de laatste hand aan de licenties en Zwevezele besloot niet enkel om geen licentie aan te vragen voor eerste nationale. Er worden heel wat eisen gesteld aan verlichting, tribunezitplaatsen en andere stadionvereisten en daar kan KSKV Zwevezele niet aan voldoen. Maar dat is wel nodig om te promoveren naar eerste nationale. Maar KSKV ziet tegelijk ook af van de licentie voor de tweede afdeling (vroegere tweede amateur). Daardoor zal het team niet meer in de nationale reeksen mogen spelen en keert het terug naar het provinciaal niveau.

KSKV Zwevezele heeft daar overigens al een team spelen. De B-ploeg staat onderin tweede provinciale A, maar heeft de kwaliteiten om daar weg te geraken. Paul Degroote stak al niet onder stoelen of banken dat zijn hart ook meer daar ligt, bij het team waar ook zijn zoon Rinus Degroote speelt. “Als de A- en de B-ploeg tegelijk spelen, ga ik naar het B-team kijken.”

Spelers straks grof wild op de markt

Bij het A-team lopen heel wat getalenteerde spelers en die zullen nu allemaal op de markt komen. Topschutter Stan Braem staat in de belangstelling van hoger acterende clubs, maar ook technisch vaardige spelers als Zaven Yagan en Sofiane Oumedjeber zullen wel snel ergens onderdak vinden. Net als de rest van het topteam dat het seizoen dus nog uitdoet met de ambitie om de titel te pakken. Al zal daar dus geen promotie aan vast hangen. “We leggen nu onze focus volledig op ons provinciaal team, de dames- en jeugdploegen”, besluit de voorzitter.