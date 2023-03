Alessio Staelens en Stan Braem blikken vooruit op EOTS: “Profvoetballer worden? Je moet dat ook willen!”

In de amateurreeksen loopt bakken talent rond, zeker nu ook de belofteteams van de eersteklassers er hun intrede maakten. Met profvoetballers Alessio Staelens (28) en Stan Braem (24) blikken we vooruit naar de EOTS-party van woensdag 17 mei waar de beste amateurvoetballers gehuldigd worden. Die eer viel Staelens en Braem ooit ook te beurt. “Het is telkens een topfeestje.”

Wie van amateurvoetbal houdt, moet de voorbije jaren al in een grot geleefd hebben om EOTS niet te kennen. Maar niet getreurd, we schetsen toch even het concept. De EOTS-party is het geesteskind van oud-profvoetballer Greg Mahau en zijn ma Ann Vantomme. Ieder jaar huldigt men de beste amateurvoetballers tijdens een stijlvol feest. Dit jaar vindt dat plaats op woensdag 17 mei in het casino van Knokke. Stan Braem viel er ooit in de prijzen als topschutter en beste speler in dienst van KFC Varsenare, Alessio Staelens werd verkozen tot beste speler van tweede amateurklasse toen hij nog voor R. Knokke FC voetbalde. Vandaag zijn ze beiden prof, hoewel hun parcours daarnaartoe totaal verschillend is.

In het Bierkasteel werden in 2017 enkele kanshebbers op de EOTS-prijzen samen gebracht. Je herkent v.l.n.r. Sofiane Oumedjeber, Alessio Staelens, Simon Savaete, Nicholas Tamsin en Tjeno De Cuyper. © RN KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

“Als je al een goede job hebt, wil je dat niet altijd opgeven” (Alessio Staelens)

“Ik begon met voetballen bij WS Lauwe, waar ook mijn pa (ex-voetballer Lorenzo Staelens, red.) zijn jeugdopleiding kreeg”, aldus Alessio. “Maar toen hij naar Moeskroen trok, ging ik mee en via de jeugd van Club Brugge belandde ik uiteindelijk bij Cercle waar ik in eerste klasse mijn debuut mocht maken.”

Stan Braem kon al twee keer scoren voor SV Zulte Waregem, maar haalde de jongste weken de selectie niet. © Belga

Brüls en Vormer

Maar de zoon van de Gouden Schoen van 1999 was niet meteen gelanceerd. “Toen ik 19 was, zette ik een stap terug naar KVK Westhoek, maar daar kende ik niet mijn beste jaar. Bij Knokke kon ik daarna wel ontbolsteren. Ondertussen ben ik al voor het vierde seizoen bij KMSK Deinze aan de slag, mijn contract loopt nog een jaar door. Ik zit er ook goed, de club is ambitieus.”

Stan Braem ontpopte zich overal waar hij speelde tot topschutter, ook bij KSKV Zwevezele. © VDB

“Staelens is er momenteel fulltime prof. “Maar ik heb het ook anders geweten, ik heb nog in een kippenkraam gewerkt en was nog logistiek medewerker van de Bond Moyson.” Je moet het Stan Braem niet vertellen, tot dit seizoen schilderde hij nog marineschepen, nu deelt hij de kleedkamer met Jelle Vossen en Ruud Vormer bij Zulte Waregem. “Toffe gasten, echt waar. Winnaars ook. Hopelijk slagen we er nog in ons te redden.” Het verhaal van Braem werd voor het seizoen nog breed uitgesmeerd: uit vierde provinciale knokte hij zich ieder jaar een stapje hoger, meestal met promotie en de topschutterstitel op zak. Dit moment raakt hij echter moeilijk in de selectie van Zulte Waregem. Voor de winterstop kreeg hij zijn invalbeurten, in net geen 100 minuten wist hij twee keer te scoren. Is hij dan statistisch gezien de beste spits van het land? Stan: (lacht) “Je moet dat niet schrijven, hé. Maar op training vliegen ze er nog altijd vlot in. Maar ons aanvallend compartiment is versterkt met de komst van Brüls en Vormer en de terugkeer van Gano. Voor de winterstop liep ik een blessure op, dat hielp natuurlijk niet.”

Bij KMSK Deinze depanneerde Alessio Staelens een tijdje op de rechtsachter, maar nu mag hij zich weer meer aanvallend uitleven. © VDB

“Ik heb nog één jaar contract, we zien wel op het einde van het seizoen” (Stan Braem)

Ondertussen was er ook interesse van andere ploegen. “Onder meer Deinze en Lierse informeerden, maar het bestuur liet me niet gaan. Ik heb nog één jaar contract, we zien wel op het einde van het seizoen. Ik ben zeker niet rouwig dat ik de stap gezet heb. Ik mocht deze kans niet laten liggen.”

EOTS-frontvrouw Ann Vantomme tussen Stan Braem en Alessio Staelens bij TC Isis in Izegem. © Frank Meurisse

Alessio Staelens en Stan Braem zijn het levende bewijs dat je je kunt opwerken naar het profvoetbal. Knokke-trainer Yves Van Borm liet eerder al noteren dat hij een ploeg kon samenstellen met amateurspelers die zeker zou meedraaien in eerste klasse. “Simon Savaete bijvoorbeeld kon zeker mee op het hoogste niveau, maar profvoetballer worden, dat moet je ook echt willen. Als je al een goede job hebt, wil je dat niet altijd opgeven. Mentaal is het ook niet te onderschatten”, weet Alessio.

SV Oostkamp denkt nog met plezier aan zijn periode bij KSV Oostkamp en gaat er ook nog vaak kijken. “Het is een voorbeeld voor veel andere clubs.” © VDB

“KSV Oostkamp is een voorbeeld voor veel clubs” (Stan Braem)

Ondertussen hebben de teams in het amateurvoetbal het niet altijd makkelijk. SV Anzegem trok er per direct de stekker uit, ook KSKV Zwevezele begint nu helemaal opnieuw.

Lorenzo Staelens won de Gouden Schoen in 1999, in januari 2020 trok Alessio met zijn pa mee naar de uitreiking. © VDB

Stan Braem is niet enkel ex-speler van Zwevezele, hij maakte ook een stukje van de opgang van KSV Oostkamp mee. “Ik ga nog vaak kijken, dat is ook een stukje familie. Die club legt het ook goed aan boord. De spelers weten op voorhand wat ze gaan verdienen en ze gaan daar ook niet boven. Zo blijft het leefbaar, een voorbeeld voor veel clubs.”