EOTS-party op woensdag 17 mei in Casino van Knokke en… de EOTS-prijzen worden uitgereikt door niemand minder dan Gal Refaelov

In de amateurvoetbalwereld is EOTS al goed ingeburgerd. Voor de zesde keer vindt de EOTS-party plaats, waarbij de beste amateurvoetballers en de kampioenen in de prijzen vallen. Ook heel wat bekend en vooral ook knap volk komt die avond acte de présence geven. Ook de mooist geklede dame gaat met een cheque aan de haal.

EOTS staat voor End of the Season, een concept waar Ann Vantomme de drijvende kracht achter is. Ze is de mama van voetballer Greg Mahau en de echtgenote van voetbaltrainer Bruno Debo. Ze is goed thuis in het voetbalwereldje en startte in 2016 met een eerste EOTS-party. Toen nog een vrijblijvend feestje voor het voetbalvolkje, maar onder meer door de samenwerking met De Krant van West-Vlaanderen gingen we ook op zoek naar de beste spelers per reeks.

Een topfeestje smeekt om mooie dames en die zullen er dan ook in overvloed zijn

Ondertussen worden ook de Oost-Vlaamse clubs erbij betrokken en na Marke, Roeselare en Torhout heeft men nu de ideale uitvalsbasis gevonden in het Casino van Knokke om dit gala van het amateurvoetbal te organiseren.

Genomineerden

De kampioenen van tweede afdeling tot en met tweede provinciale worden gehuldigd. In tweede en derde afdeling VV (vroegere amateurklasses) geen West-Vlaamse kampioenen. In de tweede afdeling schoot Lokeren-Temse de hoofdvogel af. Architect van dat succes is Hans Cornelis, vorig jaar nog aan de slag bij KSKV Zwevezele. In eerste provinciale slaagde SV Wevelgem City er voor het twee jaar op rij in om kampioen te spelen. De titels in tweede provinciale gingen naar Dottenijs Sport (2A) en KSV Bredene (2B). De jongens van coach Kurt Bataille staan dus voor een korte verplaatsing naar de EOTS-party.

De EOTS-trofeeën staan al klaar om overhandigd te worden.

Naast de collectieve zijn er dus ook individuele prijzen. En ook die worden uitgereikt door Gal Refaelov, de echtgenote van ex-Club- en huidig RSCA-vedette Lior Refaelov. Kapiteins en coaches mochten stemmen en per reeks zijn zo vijf spelers genomineerd. In de tweede en derde afdeling geen West-Vlaamse genomineerden, de topploegen komen daar ook niet uit onze provincie. Kelian Bonny (ex-KSV Oostkamp) is er namens zijn team HO Kalken wel bij.

De genomineerden in eerste provinciale West-Vlaanderen zijn (in alfabetische volgorde) Jeremy Brogniez (Sassp. Boezinge), Giovanni Longueville (KSC Blankenberge), Dieter Meulenyzer en Romain Roussel (allebei SV Wevelgem City) en Simon Savaete (KSC Blankenberge). Voor tweede provinciale A zijn dat Tonino Delvar (KVK Avelgem), Chems-Eddine Guenoune en Emile Mourmanne (allebei Dottenijs Sp.), Tom Raes (SK Westrozebeke) en Bjarne Vanderstraeten (KSV Moorsele). Voor tweede provinciale B heten de genomineerden Niels Bataille (KSV Bredene), Stijn De Deygere (KSKV Zwevezele), Albion Gashi (KSV Bredene), Michaël Vandemaele (KWS Houthulst) en Dieter Wittesaele (KSV Bredene). De kampioenenploegen zijn dus de hofleveranciers voor de individuele EOTS-prijzen.

De deuren van de EOTS-party gaan open om 19.30 uur, om 21 uur start de uitreiking die anderhalf uur in beslag zal nemen. Presentatrice is opnieuw Justine De Jonckheere. De dames hebben er alle belang bij om vroeg op de proppen te zijn aan de zijde van hun voetballende vriend. Tussen 19.30 en 20.30 uur doet de EOTS-modejury de ronde, de mooist geklede dame krijgt een waardebon van 500 euro bij Atelier ExC. De trofeeën voor de ploegen en de beste voetballers zijn dit jaar van Creation by 2 (VTI Menen).

Luna en Lenthe Stevens

Lenthe en Luna Stevens komen met hun dj-set de EOTS-party nog wat extra luister geven.

Na de prijsuitreiking is er natuurlijk tijd voor een deftig feestje, waarop iedereen overigens welkom is. De Limburgse niet-alledaagse coverband Funky D zet de kroonluchterzaal in vuur en vlam, de zusjes Luna en Lenthe Stevens komen hun dj-skills etaleren en ook huis-dj Crufka is er opnieuw bij. Van voetbalzijde zal er zeker veel mooi volk zijn. Oud-winnaar en huidig profvoetballer Stan Braem zegde zijn aanwezigheid al toe en ook Ruben Van Gucht en ex-prof Anthony Van Loo zijn er zeker. Thomas Buffel, wiens gin wordt geschonken op de party, is ook van de partij.

Maar een topfeestje smeekt ook om mooie dames. Zullen er te spotten zijn: Raphaëlla Deuringer (Love Island, ex-Dante Vanzeir), Aleksandra Jakobczyk (Love Island), Chelsy De Witte (Miss Oost-Vlaanderen 2020), Elle Leclercq (eredame Miss België 2022)…

Wie wil overnachten, kan dat dankzij EOTS aan een voordelig tarief in het Ibis Budget Hotel. De dag nadien kan de kater weggespoeld worden in beachbar Lichttorenstrand.

Kaarten via www.myticketshop.be. Meer info op www.eots.be, Facebook en Instagram.