Amateurvoetballers sluiten met EOTS-party op 6 mei in stijl seizoen af in Casino Knokke

1. In een notendop

In het amateurvoetbalwereldje is EOTS ondertussen al een begrip geworden, maar voor wie er niet in thuis is schetsen we kort even het event. Voetbalmama en trainersvrouw Ann Vantomme zette in 2016 voor de eerste keer het feestje op poten. Samen met haar zoon Greg Mahau (ex-KVK, dit seizoen bij SCT Menen en volgend jaar aan de slag bij SK Roeselare-Daisel) wilde ze een eindeseizoensfeest geven voor al wie op het einde van het seizoen nog eens uit de bol wilde gaan. Na twee jaar in D-Hotel in Marke (2016 en 2017), het Fabriekspand in Roeselare (2018) en Place2Party in Torhout (2019) lag het Casino in Knokke al vast voor 2020. Na twee door corona geannuleerde edities is het deze keer wel prijs. Het casino wordt omgebouwd tot een heuse discotheek.