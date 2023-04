Super spannende titelontknoping in eerste provinciale met Stefaan Tanghe (WS Lauwe) en zoon Juul (SV Wevelgem) ‘tegenover’ elkaar

Een scenarioschrijver kon het niet spannender bedacht hebben. Op de laatste speeldag van het seizoen vechten nog twee ploegen om de titel en komt de top vier tegen elkaar uit. Te midden dat strijdgewoel twee minzame Lauwenaars, vader en zoon Stefaan (51) en Juul Tanghe (21). Een oud-profvoetballer en een jonge snaak die straks twee reeksen hoger gaat spelen. Het SV Wevelgem van Juul heeft de beste papieren voor de titel, WS Lauwe van pa Stefaan moet in Blankenberge aan de kust een moeilijke klip zien te omzeilen.

De stand bovenin eerste provinciale verdient wel wat uitleg. SV Wevelgem, dat vorig seizoen kampioen speelde in tweede provinciale, staat nog altijd op kop in eerste provinciale. De voorsprong bedraagt nog één punt op WS Lauwe (64 punten), Sassport Boezinge liet vorige week een steek vallen. Maar omdat SV Wevelgem (65 punten) geen licentie aanvroeg voor de derde amateurafdeling, geeft de tweede stek recht op promotie mocht Wevelgem kampioen spelen. Zo is ook SC Blankenberge (61 punten) nog volop mee in de strijd voor dat ticket. Blankenberge ontvangt dus Wevelgem, terwijl Wevelgem het vierde gerangschikte Sassport Boezinge op bezoek krijgt. En daar staat coach Dylan Vanhaverbeke aan het roer, die eerder dit seizoen – toen hij mooi op kop stond met het team – de bons kreeg bij SV Wevelgem. Heel wat pigmenten dus die de strijd kleuren.

Stefaan Tanghe speelde drie seizoenen onder Hugo Broos bij Exc. Moeskroen. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Een ander pigment is het duel tussen vader en zoon Stefaan en Juul Tanghe, nu dus respectievelijk WS Lauwe en SV Wevelgem. Stefaan Tanghe brak na zijn jeugdopleiding door bij KV Kortrijk. “Met enkele jonge gasten mochten we mee op stage en ik startte ook aan de competitie onder Johan Boskamp. Ik leek vertrokken, maar toen ging Boskamp naar Anderlecht en kwam James Storme als trainer met een horde buitenlanders in zijn zog.”

“Als middenvelder scoorde ik ieder jaar 15 goals. Mocht je dat in het huidige voetbal doen, dan moet je voor de rest van je leven niet meer werken”

Maar bij KVK zette Tanghe zich uiteindelijk door en na zes seizoenen in het eerste elftal en drie bij Moeskroen had hij de interesse van het Nederlandse FC Utrecht gewekt. Ook daar bleef hij 5,5 seizoenen. “Ik was al 28 toen ik naar daar trok, maar ik kende er schitterende jaren. Als middenvelder scoorde ik gemiddeld 15 goals per seizoen. Mocht je het nu doen, dan moest ik nu niet meer werken”, lacht Stefaan, die vertegenwoordiger is bij Donko’s Koffie in Roeselare.

Juul Tanghe twee maanden geleden met SV Wevelgem in actie tegen WS Lauwe, hier in duel met Aaron Couckuyt. © VDB

Maar hij beleefde er ook fantastische tijden, ook de ontluikende Dirk Kuijt speelde toen bij Utrecht. En in café Den Chips in Kortrijk – waar het gesprek met vader en zoon plaatsvindt – kent hij nog patron Hans van in zijn KVK-periode. “Ik stam nog uit de generatie dat je zonder problemen ook nog eens plezier kon hebben naast het veld. Er waren toen nog geen gsm’s om alles te filmen.”

Stefaan Tanghe kwam ook uit voor de Rode Duivels, hier zie je hem in actie tegen Griekenland. © BELGA

Stefaan Tanghe voetbalde bijna tot zijn 40ste, bouwde zijn carrière af bij Heracles Almelo, KSV Roeselare en KBS Poperinge en is nu bestuurslid bij WS Lauwe, in het dorp waar hij woont. “Wat ik daar doe? Een beetje van alles. Ik help bij het sportieve, maar evengoed sta ik in voor de vip. Ik stop er behoorlijk wat tijd in.”

“Qua karakter gelijken we wel wat op elkaar, maar als voetballer is Juul een ander type”

Zoon Juul Tanghe trok voor het eerst de voetbalschoenen aan in Houten, niet ver van Utrecht. “Aan de Nederlandse periode van mij pa bewaar ik wel nog wat herinneringen, maar niet meer zo veel eigenlijk. Ik was toen pas zes jaar geloof ik”, zegt Juul die in Gent al in zijn vierde van vijf masterjaren kinesitherapie zit. Het voetballen zat hem in de genen. “Hij leeft er ook echt voor”, zegt pa Stefaan. “Qua karakter gelijken we wel wat op elkaar, maar als voetballer is Juul een ander type. Ik was meer aanvallend.”

In november 2004 speelde Stefaan Tanghe met FC Utrecht in de UEFA-cup op het veld van Club Brugge. Hier zie je dat David Rozehnal een poging van Tanghe probeert af te blokken. © BELGA

Na Houten ging Juul bij WS Lauwe voetballen, maar toen hij 12 jaar was lag de jeugdwerking daar plots op apegapen en koos hij voor SV Wevelgem. Hij mocht er al op zijn 16de debuteren in het eerste elftal, op zijn 21ste heeft hij nu al vijf seizoenen bij de A-ploeg er op zitten. “Jaarlijks was er wel wat interesse van ploegen die hoger speelden. Dit jaar weer en ik trek nu naar FC Gullegem.”

“Boezinge zal zich tegen ons zeker niet gewonnen geven”

De ploeg die normaal volgend seizoen ook in de tweede afdeling VV (tweede amateurklasse) speelt, als de laatste speeldag geen zotte dingen oplevert. Zelf staat Juul dus voor een titelmatch met SV Wevelgem. “Boezinge verloor vorige week en speelde zichzelf zo uit de titelstrijd. Maar tegen ons zullen ze zeker nog gemotiveerd zijn. Hun coach is nu Dylan Vanhaverbeke die bij ons in Wevelgem mooie jaren mee maakte.”

In 2025 bestaat WS Lauwe 100 jaar

Het is natuurlijk de zorg van Juul niet meer, maar Wevelgem vroeg geen licentie aan en kan zo niet promoveren, ook al zijn ze straks misschien kampioen. Pa Stefaan: “Ik vind dat vreemd. Het moet toch altijd je betrachting zijn om hoger te spelen. En het is niet dat het een reeks hoger meer geld zal kosten, integendeel na al die jaren aan de top zou het net goedkoper kunnen zijn. Het is natuurlijk hun beslissing en ik moet hun rekening niet maken, maar met WS Lauwe hebben we onze licentie wel aangevraagd en behaald. En we gaan ook vol voor promotie. Straks reizen naar Blankenberge twee of drie bussen met supporters mee. Ons streefdoel was om in 2025, wanneer we exact 100 jaar zullen bestaan, opnieuw in het nationaal voetbal zouden spelen. Misschien kunnen we die doelstelling dus nog eerder realiseren.”

Stefaan Tange is ook in het bezit van een UEFA A-trainersdiploma. “Maar trainer zijn is niet echt iets voor mij. Je moet vaak moeilijke knopen doorhakken, ik hou liever iedereen te vriend. Bij ons hebben we met Maxim Vandamme een schitterende trainer. We waren dit seizoen gestart met slechts vijf op 15. Ik heb hem moeten tegen houden, of hij gooide de handdoek. Maar kijk eens hoe we ons terug gevochten hebben. En dat ondanks heel wat blessures. Ik ben ook betrokken bij de transfers. Juul sta ik ook bij als hij ergens zijn contract gaan bespreken. Maar voor onze eigen ploeg hebben naar volgend jaar toe al zeven spelers aangetrokken. Dat zou ons in staat moeten stellen om een zorgeloos seizoen te draaien mochten we promoveren. De reeks wordt ook iets interessanter, er zitten meer West-Vlaamse ploegen in. En eens een trip naar Oost-Vlaanderen maken is ook aangenaam, je komt eens op andere velden en leert andere ploegen en mensen kennen.”

Stefaan Tanghe is in de mate van het mogelijke ook toeschouwer van de matchen van zijn zoon Juul. “In Wevelgem speelden zij meestal op zaterdag, wij op zondag. Volgend jaar bij FC Gullegem, dat ook meestal zondag speelt, zal dat moeilijker worden.” Juul hoopt in de eerste plaats een basisplaats af te dwingen in het team dat twee reeksen hoger aantreedt. “Ik kom er in een team terecht met veel jonge talentvolle gasten. Ik leef ook voor voor het voetbal”, aldus Juul die nog vrijgezel. “Voor de trainingen pendel ik met de auto tussen Gent en Wevelgem, volgend jaar dus Gullegem. Het blijft allemaal dicht rond de ouderlijke deur.”

Zondag 30 april even voor 17 uur zal het verdict gevallen zijn. Is Wevelgem kampioen of wordt het toch WS Lauwe. En pakt Lauwe de rechtstreekse promotie, of moet het die aan SC Blankenberge laten? “We zullen het moeten afwachten. Ik gun mijn zoon zeker de titel, maar zal ook blij zijn als WS Lauwe het haalt”, besluit Stefaan met een compromis.

