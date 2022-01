EOTS-verkiezing spelers van het jaar: ziehier de top tien per reeks

Bij de EOTS-verkiezing geven alle trainers en kapiteins van de reeks punten aan spelers van de concurrentie. Stemmen op eigen spelers is niet toegestaan. De top drie krijgt 5, 3 en 1 punt(en).

Hieronder vind je de top tien terug van alle reeksen, soms ook elf of twaalf namen wegens ex aequo’s. Om de spanning er wat in te houden, staan de punten in alfabetische volgorde. Na de terugronde mogen kapiteins en trainers opnieuw stemmen.

Tweede afdeling VV

Stan Braem (KSKV Zwevezele), Mikaele Falzone (KSK Ronse), Davy Joye (Sp. Petegem), Robby Ndefe (Olsa Brakel), Sofiane Oumedjeber (KSKV Zwevezele), Olivier Romero (VK Ninove), Visar Shala (Olsa Brakel), Allan Tshimanga (VK Ninove), Marco Verheuge (SC Dikkelvenne) en Zaven Yagan (KSKV Zwevezele).

Derde afdeling VV

Phil Canoot (KSV Oostkamp), Ingnazio Cocchiere (Tempo Overijse), Joren Dehond (Tempo Overijse), Tommy De Kegel (Erpe-Mere United), Yan De Maeyer (Tempo Overijse), Maxim Van Eeckhout (SK Lochristi), Mehdi Oumedjeber (KM Torhout), Beau Ponnet (VW Hamme), Ruben Pyck (KM Torhout), Olivier Speltdooren (SK Lochristi), Jarne Verstraeten (Avanti Stekene), Thomas Zwart (SK Lochristi).

Eerste provinciale

Charly Allard (SK Roeselare-Dadizele), Jeremy Brogniez (Sassp. Boezinge), Thomas Coopman en Jari Dejaegere (beiden SC Wielsbeke), Jenci Dejonghe (SK Roeselare-Dadizele), Colin Dumoulin (KSV Rumbeke), Thor Laleman (KSV Diksmuide), Gianni Lingier (SK Roeselare-Dadizele), Gianni Longueville (KSC Blankenberge), Louis Vandepitte en Kenzie Vandeputte (beiden E. Wervik).

Tweede provinciale A

Jasper Cafmeyer (Zwevezele B), Joachim Deceuninck en Dempsie Dumoulin (beiden WS Houthulst), Thibo Janssens (KFC Varsenare), Kjell Langeraet (VVC Beernem), Thomas Lubaszka (Club Roeselare), Nils Sarrazyn (KSV Veurne), Michael Vandemaele (SVD Kortemark), Steven Van den Wittenboer (KSV Veurne), Jasper Verheyden (KSV Jabbeke) en Diederiek Voordecker (KFC Heist).

Tweede provinciale B

Karim Ameraouy (KSV Moorsele), Jari Bourgeois (KSV Wevelgem), Frederik Declercq (KSV Wevelgem), Brandon Delneste (KSV Wevelgem), Gilles Garrevoet (FC Moen), Dieter Meulenyzer (KSV Wevelgem), Vuza Nyoni (FC Poperinge), Joren Rogiers (KVC Deerlijk Sp.), Romain Roussel (KSV Wevelgem) en Juul Tanghe (KSV Wevelgem).