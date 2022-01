Drie spelers Zulte Waregem besmet met coronavirus

Na een korte winterstop begon Zulte Waregem opnieuw met trainen. Een aantal spelers genoten nog van vakantie, maar drie van diegene die vandaag naar de club terugkeerden, hadden positief getest op corona. Het is niet geweten wie.

Enkel Pletinckx, Gano, Fadera, Van Damme, Kutesa, Humphreys, De Buyser, Beernaert, Sissako en nieuwkomer Cools tekenden vandaag present op de veldtraining. De rest van de spelersgroep onderging fysische testen. Enkelingen testten positief op corona. “De spelers in kwestie gingen meteen in quarantaine en hadden geen contact met andere spelers of stafleden.”, klinkt het bij de club.

Het team van Simons en De fauw trekt op 7 januari naar Tubeke. Het speelt daar een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen tweedeklasser Lommel.

(EC)