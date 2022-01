Cercle moet twee spelers thuis laten wegens positief getest op corona

Xander Martlé en Christiaan Ravych ondertekenden vorige maand een semi-profcontract bij Cercle Brugge en vertrokken dinsdag als beloften mee met de A-kern op oefenkamp naar Spanje. Twee spelers keerden uit vakantie terug met corona. Zij zijn niet meegereisd.

Bij Cercle respecteren ze de privacy en het medisch geheim van de spelers en daarom geven ze de namen van de twee spelers die maandagmiddag een positieve coronatest aflegden niet vrij. Voordien raakte wel bekend dat Xander Martlé, een 18-jarige aanvallende middenvelder uit Knesselare, en Christiaan Ravych, een 19-jarige centrale verdediger uit Kuurne, deel uitmaken van de groep die in Spanje het vervolg van de competitie aan het voorbereiden is. Beide beloften ondertekenden recentelijk een verbintenis tot juni 2023, met de optie op een bijkomend seizoen. “Dit maakt dat we hier met 24 spelers aanwezig zijn. Met de technische staf en de begeleiders bestaat de delegatie in totaal uit 46 man”, vertelt woordvoerder Louis-Philippe Depondt vanuit het zonnige Spanje.

Heup

Technisch directeur Carlos Aviña, die met de jaarwisseling in zijn thuisland Mexico verblijft, sluit donderdag bij de groep in Spanje aan. Alejandro Millán legde daar een coronatest af en vergezelde al de groep. Waldo Rubio, die in Barcelona herstelt van een operatie aan de heup, is er niet bij.

Cercle wil vanaf halfweg januari in de resterende dertien competitiematchen de nodige punten grijpen om de doelstelling van bij het begin van het seizoen, een plaats bovenin de tweede kolom van het klassement, te bewerkstelligen. Maandagmiddag verzamelden spelers, technische staf en begeleiders, of bij zij die naar Spanje trokken, kort in Brugge voor een coronatest en een bloedafname. Dit gebeurde in groepjes op diverse tijdstippen. Dinsdagmorgen om halfvier was het dan verzamelen om de bus richting de luchthaven van Oostende te nemen, voor een vlucht om 6.00 uur met bestemming Alicante. Van daar ging het naar het hotel Double Tree by Hilton La Torre Golf en Spa Resort in Roldàn, 30 km ten zuiden van Murcia. Dinsdagnamiddag was er na de lunch een eerste, zij het een lichte, training voorzien.

Sparringpartner

Het resort beschikt over alle voorzieningen zoals een eigen fitnessruimte en zeer dichtbij op acht minuten wandelen in het Pinatar Arena Football Center twee natuurgrasvelden. De winterstage loopt tot en met zondag 9 januari. Op zaterdag was er een oefenmatch voorzien tegen Werder Bremen uit de tweede Bundesliga. De Duitsers annuleerden hun stage in hetzelfde hotel als dat van Cercle wegens een uitbraak van corona binnen de spelersgroep. “We hopen tegen zaterdag een nieuwe sparringpartner te vinden bij de ploegen die ook in het zuiden van Spanje op trainingskamp zijn. Voor het overige zal er hier vanaf woensdag alle dagen twee keer getraind worden en is er op de een of andere manier en uiteraard coronaveilig nog een groepsactiviteit gepland”, besluit de woordvoerder. (ACR)