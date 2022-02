Wie is volgens jou de EOTS-speler van de tweede periode in tweede en derde afdeling?

De EOTS-jury stelde een ploeg samen van spelers die zich in het tweede periodekampioenschap in de kijker speelden. Deze elf spelers krijgen dus een plaatsje in het EOTS-team van de tweede periode. Stemmen kan hier tot zondagavond. De winnaar krijgt vier tickets voor de EOTS-party van vrijdag 6 mei in Casino van Knokke en een fles bubbels.

Brandon Vanderbeken (doelman, FC Gullegem – 2 Afd.)

Een betrouwbaar sluitstuk dat zonder veel franjes wekelijks sterk presteert en mee verantwoordelijk is voor de uitstekende uitslagen van zijn team.

Niels Vandenbroucke (linksachter, RC Harelbeke – 2 Afd.)

De kapitein van de Ratten is alom bekend voor zijn prima traptechniek en is een van de meest ervaren spelers van Harelbeke.

Gaetan Makonga-Tara (centrale verdediger links – KSKV Zwevezele – 2 Afd.)

Achteraan dirigeert hij met veel presence en flair zijn ploeggenoten. Zijn spelinzicht en techniek zijn de voornaamste kwaliteiten van deze topper.

Willem Broes (centrale verdediger rechters, KSV Oostkamp – 3 Afd.)

Speelt samen met zijn ploeggenoten een fantastisch seizoen en draagt wekelijks zijn steentje bij bij het uitzonderlijk parcours dat zijn team aflegt.

Mehdi Oumedjeber (rechtsachter, KM Torhout – 3 Afd.)

Stevig in duel en technisch onderlegd maken van deze Fransman een ideale teamspeler.

Josias Musenge (verdedigende middenvelder, SCT Menen – 2 Afd.)

Deze jonge, beweeglijke knaap is één van de lichtpunten bij Menen. Heeft als eigen jeugdspeler een vaste plaats afgedwongen in het team van Verriest.

Victor Van De Wiele (centrale middenvelder, FC Gullegem – 2 Afd.)

Fysisch sterk en ook met een neus voor doelpunten deed deze Kortrijkzaan al acht keer de netten trillen en was hij ook nog eens goed voor vijf assists.

Liam Prez (centrale middenvelder, KVK Westhoek – 2 Afd.)

De van Knokke overgekomen technisch verfijnde speler heeft in een korte tijd zijn stempel gedrukt bij Westhoek en etaleert wekelijks zijn klasse.

Zaven Yagan (rechtsvoor, KSKV Zwevezele – 2 Afd.)

Een streling voor het oog is het als deze 29-jarige linksvoetige Brusselaar de bal aan de voet heeft.

Phil Canoot (centrumspits, KSV Oostkamp – 3 Afd.)

Jaarlijks een vaste waarde in het EOTS-team. Doet zoals elk jaar wat er van hem verwacht wordt: doelpunten maken.

Jules Vanhaecke (linksvoor, KSV Oostkamp – 3 Afd.)

De kleine vinnige speler voelt zich duidelijk in zijn sas bij zijn nieuwe club en haalt wekelijks samen met zijn team een hoog niveau.