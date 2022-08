Tweede WK-editie van de Ypres Rally laat Wallonië links liggen: Het worden drie uitdagende dagen in de Westhoek

Na een succesvolle eerste WK-editie van de Ypres Rally besloot Superstage dit jaar niet zomaar voor een kopie te gaan. Het parcours kreeg her en der de nodige vernieuwingen mee, maar de grootste verandering is het schrappen van de uitstap naar Spa-Francorchamps op zondag. De 57ste Ardeca Ypres Rally wordt daarmee erg compact, maar zeker even uitdagend.

Vorig jaar pakte de eerste Belgische WK-rally ooit uit met een indrukwekkende verplaatsing van west naar oost. Na twee dagen in de streek rond Ieper trok de karavaan zondagmorgen in alle vroegte naar Spa-Francorchamps voor twee proeven op en rond het mythische circuit. Leuk voor één keer, maar niet meteen voor herhaling vatbaar, zo luidde de conclusie bij zowel organisatie als deelnemers. Dit jaar blijft de Ypres Rally het ganse weekend trouw aan de Westhoek. Dat maakt de wedstrijd naar WK-normen bijzonder compact, want de verhouding tussen het aantal kilometers tegen de klok – 281 kilometer, zo’n vijftiental minder dan vorig jaar tegenover het totaal aantal af te leggen kilometers is met 40 procent ongezien.

Niet enkel het parcours, maar ook de week in aanloop naar de Ypres Rally ziet er terug wat vertrouwder uit. De vorig jaar weinig succesvolle ‘Monday Test’ in Vleteren wordt niet meer herhaald, aangezien privé-testen vaker de voorkeur genieten. Bovendien kiezen heel wat Belgische en buitenlandse toppers komende zondag voor een doorgedreven test in de Rally van Staden. In een aparte wedstrijd krijgen ‘priority drivers’ daar de nodige afstelmogelijkheden tussen de proeven door.

Naar WK-normen is de wedstrijd enorm compact

Voor een ultieme test is er uiteraard nog steeds de shakedown. Anders dan vorig jaar is er geen aparte WRC-shakedown in Langemark, maar zullen alle deelnemers op donderdag aan het werk te zien zijn in Nieuwkerke. Van 16 uur tot 18 uur zijn uitsluitend de WK-toppers aan de beurt. Het volgende anderhalf uur is voorbehouden voor de Priority 2-piloten uit WRC2, al mogen ook de WRC-rijders die dat willen nog enkele runs uitvoeren. Vanaf halfacht tot elf uur krijgen vervolgens alle andere deelnemers hun kans. De shakedown start trouwens terug in de Heirweg en is daardoor met 7,34 kilometer een stukje langer geworden. De capaciteit voor publiek blijft er echter beperkt en is ook meteen ook de hoofdreden waarom er met aparte tickets wordt gewerkt.

Vleteren

Veel missers of pech zullen de deelnemers zich donderdagavond niet meer kunnen veroorloven, want dit keer gaat de wedstrijd al op vrijdagmorgen van start. Met KP Vleteren (11,97 km) krijgen de WK-toppers meteen een voor hen gloednieuwe proef voor de kiezen. Ook voor habitués is deze versie van Vleteren, met finish nabij Proven, een welgekomen vernieuwing. Vervolgens gaat het richting Westouter-Boeschepe, de enige proef die vorig jaar ook op vrijdag op het programma stond. De klassieker met finish in Frankrijk nabij de Zwarte Berg werd opnieuw hertekend en telt 19,60 kilometer. De twee wedstrijdrondes op vrijdag worden afgesloten met de twee kortste proeven van de wedstrijd. Mesen-Middelhoek (7,99 km) start terug in het centrum van Mesen, terwijl Langemark (8,95 km) een bijna identiek tracé kent als vorig jaar, toen de proef als WRC-shakedown werd gehouden.

Het zwaartepunt van de wedstrijd bevindt zich als vanouds op zaterdag. Ook dan staan twee ronden van vier klassementsproeven op het programma, maar het aantal wedstrijdkilometers ligt beduidend hoger. Reninge (15 km) opent de debatten in een ongewijzigde versie tegenover vorig jaar. Vervolgens krijgen de deelnemers KP Dikkebus (14,29 km) voorgeschoteld. De proef start dit keer in Westouter en wordt dus voor een groot stuk omgekeerd verreden tegenover versies uit eerdere edities. Ook in Wijtschate (15 km) worden veel vertrouwde stukken in omgekeerde richting verreden, terwijl de slotfase identiek is aan de lange Kemmelbergproef van vorig jaar. Elke wedstrijdronde wordt afgesloten met een onbetwiste klassieker die meteen ook de scherprechter van de wedstrijd is. KP Hollebeke, met 22,32 km iets korter dan vorig jaar maar nog steeds de langste van de wedstrijd, zorgde in het verleden al vaker voor heel wat omwentelingen.

Wolf Powerstage

Op zondag rest er de deelnemers nog een vijftigtal kilometers tegen de klok, maar in tegenstelling tot vorig jaar blijven ze dit keer bespaard van een ellenlange verbindingsrit richting de Ardennen. De slotdag telt twee doortochten over proeven die een rijke geschiedenis kennen in de Ypres Rally. Watou is een vaste waarde die al in vele gedaantes werd verreden. De versie 2022 werd gewijzigd op het einde en telt nog 12,36 kilometer.

De blikvanger op de slotdag is uiteraard KP Kemmelberg (13,31 km), die de eer heeft om de rally af te sluiten als Wolf Powerstage waar extra WK-punten te verdienen vallen. De proef start in Loker en finisht vlakbij het centrum van Kemmel, waar Domein De Warande het ideale decor is om een korte podiumceremonie te houden voor de vele tv-kijkers. Daarna volgt nog een feestelijke apotheose op de Ieperse Grote Markt. Volgende zondag, iets voor de klok van twee uur, weten we of er opnieuw een Belgisch duo met de champagne mag spuiten.