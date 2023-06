Piet Declercq wil wedijveren met vrienden in R5-wagens: “Na 25 deelnames weet ik maar al te goed waar de valstrikken liggen”

Piet Declercq voorstellen aan het rallypubliek in de Westhoek is overbodig. De uitbater van café Sint-Joris in Reningelst reed zijn eerste Ieper in 1994. Vorig jaar, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag en zijn honderdste wedstrijd, kreeg hij van de sponsors de beschikking over een heuse Skoda Fabia R5 voor de Monteberg.

“Een avontuur dat zeker voor herhaling vatbaar is”, aldus Piet. “Maar daar hangt natuurlijk een hele voorbereiding aan vooraf, zeker de zoektocht naar de nodige centjes. En gezien zowel mijn co-piloot Dieter Denys als ikzelf het behoorlijk druk hebben, zal dit wellicht voor de toekomst zijn. Nu komen we aan de start met de Mitsubishi Lancer Evo6 waarmee we ook de Monteberg aansneden. Wat meer is, van 2007 tot en met 2009 reed ik al met een gelijkaardige wagen in Ieper.”

“Zonder enige test vooraf namen we de start in Poperinge. De openingsproef in Dikkebus lag behoorlijk nat, en gingen we eventjes rond. Op de kp Monteberg plaatsten we de wagen in het veld, en zodoende mogen we zeker nog tevreden zijn met onze 22ste eindplaats. Bovendien konden we in de goede omstandigheden zeker strijden met het jonge geweld in hun Renault Clio’s, die toch ook boven de 200 pk gaan.”

23 dienstjaren

“Je mag niet vergeten dat onze bolide liefst 23 dienstjaren op de teller heeft staan. Gelukkig kunnen we voor de Ardeca Ypres Rally er mee terecht in de klasse NCE. Er zal qua traject wel heel wat gewijzigd zijn. Zo heb ik het huidige Westouter, in omgekeerde vorm, nog nooit gereden. Samen met Dieter heb ik al uitgemaakt dat we gaan voor totaal nieuwe nota’s. Het voordeel is dan wel dat we met onze ervaring van meer dan 25 deelnames al goed de valstrikken her en der weten liggen. En dat we ook heel wat in de streek rondtoeren. De finish halen is iets dat iedere deelnemer voorop stelt. Maar als het even kan, zou ik toch wat willen wedijveren met vrienden die in een R5 rondtoeren. Daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan Etienne Verbeke. Het zou dus wel eens een mooie strijd kunnen worden tussen ons.” (DT)