Kurt Vercruysse beleeft zijn vuurdoop in Ieper

Na enkele jaren enkel op regionaal vlak actief te zijn geweest, besloten Kurt Vercruysse uit Woesten en co-rijder Matthias Vaarten uit Wijtschate dit jaar op een hoger doel te mikken. Natuurlijk is een deelname aan de Ardeca Ypres Rally een droom van vele rijders.

“Alles begon voor ons enkele jaren geleden”, opent Kurt Vercruysse. “Samen met mijn goede vriend Matthias ging ik kijken naar de rally van de Monteberg. Meteen smeden we het plan om dit toch ook eens zelf te doen. De Monteberg 2018 beleefden we dan onze grote vuurdoop. In de loop der jaren was dit onze jaarlijkse rendez-vous, af en toe aangevuld met een extra-uitstap zoals Wervik, Hemicuda of Staden. De eerste twee seizoenen huurden we een Citroën Saxo VTS bij Philcars in Wervik. Maar na twee jaar besloten we de wagen aan te kopen en tot op heden is dit nog altijd ons strijdros.”

“Nu stomen we ons en de wagen dus klaar voor een deelname aan Ieper. En ik moet zeggen, de voorbereiding is toch wel heel intens. Je moet alles goed timen wat en wanneer, twee dagen verkenningen, dan nog twee lange rallydagen, misschien heb ik het vooraf wel een beetje onderschat. Daarnaast is er het onderhoud en de preparatie van de auto. We moesten voor het BRC nog iets aanpassen aan onze kuipzetels, en intussen werd de Saxo ook voorzien van grotere remschijven. Nu we beseffen goed genoeg dat wij niet het team zullen zijn die voor de verrassing zal zorgen op de tijdstabellen.”

“We willen vooral flink wat spektakel verkopen, en de handrem zal voor ons een essentieel onderdeel zijn doorheen de rally. Ik kijk daarom nu al uit naar de shakedown in Nieuwkerke op donderdagavond. Onze naam moet opvallen bij de doortocht over de Markt daar. Voor de rest denk ik dat een klassementsproef als Westouter mij wel heel goed moet liggen. Ik woonde vroeger op enkele honderden meters van de hele snelheidsrit, en dit zal misschien wel mijn favoriet worden. Stukken van KP Dikkebus en Kemmelberg ken ik dan van deelnames aan de Monteberg. Maar proeven als Hollebeke en Watou zijn mij totaal onbekend. Ons belangrijkste doel is om zaterdagavond te finishen op de Grote Markt in Ieper, en zo onze sponsors een hart onder de riem steken voor hun steun aan ons.” (DT)