Wim Carton en Pedro Houthoofd starten met een Ford Escort Cosworth

Op de deelnemerslijst van de Ardeca Ypres Rally zien we ook een heuse Ford Escort Cosworth staan. Aan het stuur Wim Carton en Pedro Houthoofd, een duo met Poperingse roots.

“Het was al een tijdje onze doelstelling om in Ieper aan de start te staan”, aldus Pedro. “Maar we wisten dat de auto eerst een flink stuk betrouwbaarder moest worden. Vorig jaar konden we door kleine akkefietjes zowel in de Monteberg als in Wervik niet optimaal onze kans wagen. Begin dit jaar hebben we onze Ford eerst aan een uitgebreide test onderworpen op het circuit in Brugge, en ook de Monteberg Rally en Wervik stemden ons hoopvol. We starten wel met gematigde ambities. Het eindpodium bereiken op zaterdagavond, en zo hoog mogelijk eindigen in de NCM-klasse, al is dit wel een reeks met behoorlijk zware tegenstand, zoals enkele snelle BMW’s. “

Voor Wim wordt het de derde deelname aan Ieper, al dateert de laatste start in de kattenstad al van 2017, voor Pedro is het de vuurdoop in deze klassieker. “Gek eigenlijk, vroeger ging ik als jongere kijken naar de klassementsproef van Watou, waar ik opgroeide, naar de doortocht van onder andere de Escorts Cosworth. Denken we maar terug aan de tijd van Patrick Snijers, Robert Droogmans, Paul Lietaer, allen met dergelijke wagen…Nu zit ik aan de andere kant van de barrière in een gelijkaardige wagen. De Ford kan je omschrijven als een echte koersauto, waar je heel agressief mee moet rijden om de mogelijkheden optimaal te benutten.”

“We willen zeker niets aan het toeval overlaten en we proberen zowel de wagen als onszelf in optima forma aan de start te krijgen. Mijn fysieke voorbereiding concentreert zich vooral op heel wat kilometers malen met de fiets. Eenmaal in de rally hebben we zeker geen schrik van de opeenvolgende en soms wel lange klassementsproeven, zoals Hollebeke met zijn meer dan 20 kilometer. Gezien we beiden van de streek zijn kennen we heel wat van de weggetjes in bijvoorbeeld Watou en Heuvelland. En met een goede voorbereiding moet ook de rest voor geen onoverkomelijke problemen zorgen.” (DT)