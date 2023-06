Rallytrio doet dit jaar opnieuw mee voor de prijzen: “Zowel winnen als crashen maakt deel uit van het leerproces”

Davy Vanneste, Melissa Debackere en Gilles Pyck starten het seizoen 2023 met heel wat ambitie, en dat ondanks het feit dat er begin dit jaar nogal wat donderwolken boven hun hoofd hingen. Na jaren aan de top leek het er op dat we dit trio weinig of niet aan de start van een rally zouden zien. Maar dankzij hun tomeloze inzet en passie kunnen ze alle drie dit jaar opnieuw meedoen voor de prijzen. We luisterden naar hun verhaal van vallen en opnieuw opstaan.

Melissa: “Inderdaad. We debuteerden met de Skoda Fabia in de ORC Rally van 2016. Zowel in 2017 als in 2018 hadden we de intentie om het Belgisch kampioenschap te rijden maar het waren vooral twee jaren een leerproces. We hadden geen ervaring met de vierwielaandrijving en het afstellen van de differentiëlen en in België heb je wel een specifieke afstelling van de wagen nodig om snel te gaan. We moesten dus alles zelf uitzoeken en er was ook geen eindeloos budget zodat er geen mogelijkheid was om veel te testen. Het runnen van een R5 wagen is niet goedkoop zodat er enkel budget was om enkele rally’s te rijden. In 2019, 2020 en 2021 konden we dan rekenen op de steun van Dassy en Citynest en kenden we drie mooie jaren met heel wat goede resultaten. Eind 2021 kwam er een einde aan de sponsordeal met Dassy door interne veranderingen in de firma en bovendien stak corona de kop op. Voor het seizoen 2022 had ik dan een nieuw concept bedacht. Ik was van plan om met freelance copiloten te rijden maar dat werd een verdeeld succes. Ik kon wel meer rally’s rijden maar er waren te nadelen aan verbonden om dit te herhalen voor het seizoen 2023, en dus was het terug naar af.”

Davy, jij reed een dozijn jaren met de steun van Delporte.

Davy: “Het begon eigenlijk als een banale weddenschap op café tussen Wim Soenens en Wim Delporte. Wim Soenens steunde Matthias Boon terwijl Wim Delporte overtuigd was dat ik met dezelfde wagen sneller zou zijn dan Boon. Wim Delporte won de weddenschap en besloot ons verder te steunen. Na drie jaar met de Citroën C2R2 volgde in 2013 de Peugeot Super 2000, waar Wim erg trots op was. Toen de R5 categorie werd voorgesteld, besloot Wim om een Ford Fiesta R5 voor ons in te zetten. Wim was weg van het uitzicht van de Fiesta R5, hij vond het een knappe wagen. We hebben dit geschenk uiteraard in dank aangenomen en ondanks de goede resultaten was ik niet echt tevreden. De Fiesta was niet de snelste R5 wagen en dat zorgde voor frustraties bij mij. Daarom werd er in 2018 besloten om een R5 wagen te huren. We kozen voor een Skoda Fabia R5 en de resultaten volgden al snel. De wagen was veel sneller dan de Ford Fiesta door onder meer de inbreng van de ingenieur van het team die zorgde voor een goede afstelling van de wagen. Daarna volgden nog de V. W. Polo en de Citroën C3. Maar eind 2022 kwam er een eind aan de sponsordeal met Wim Delporte. Ik wist dat die dag er ooit zou komen en ik wist vorig jaar al snel dat 2022 het laatste seizoen zou worden van onze samenwerking. Ik kon alleen maar ontzettend dankbaar zijn voor de vele mooie jaren die we samen beleefd hebben.”

Gilles, jij leek dan weer voorbestemd om de officiële Renault-piloot te worden.

Gilles: “Dat de rallymicrobe in de familie zit, staat buiten kijf. Mijn oom en pa hebben een aardig palmares bijeen gereden zodat het normaal was dat ik van kleins af aangetrokken was door die ronkende bolides. In 2013 mocht ik als verjaardagscadeau mij pa navigeren en had ik de smaak goed te pakken. Ik dacht echter nooit zo snel te kunnen gaan als mijn pa maar in 2016 maakte ik toch mijn debuut als piloot tijdens de TBR rallysprint aan het stuur van de Renault Clio V6 van mijn pa. Dat zelfde jaar reed in nog de rally van Doornik, waar ik erin slaagde twee maal lek te rijden. In 2017 ging mijn leerschool verder met de Renault Clio V6 en later met een R2 wagen. Vanaf 2018 nam ik deel aan het Belgisch Junior kampioenschap en onder de vleugels van Davy Vanneste maakte ik in 2019 en 2020 veel progressie. Twee jaar terug geleden schreef ik me dan in voor de Renault Clio Trophy. De eerste rally’s waren nog een leerproces maar de Clio heeft een goed chassis, is uiterst efficiënt en zeer goedkoop in onderhoud, zodat we vanaf de eerste rally zeer tevreden waren. Eind 2021 volgde dan de bekroning. We wonnen de Trophy en kregen voor het seizoen 2022 een Renault Clio rally 4 en bijstand van een ingenieur. Winst in de TAC Rally en de Rallye de Wallonie werden afgewisseld met een crash in Ieper maar dat maakte nu éénmaal deel uit van het leerproces. Na de Condroz Rally stonden we aan de leiding in het Junior kampioenschap maar Renault wou ons geen steun meer verlenen voor de Spa Rally, de laatste rally van het seizoen. Zo ging de titel verloren en sloten we het seizoen af met een zuur gevoel.”

Na winst in de Short Rally van Moorslede kwam er goed nieuws uit het kamp van Melissa.

Melissa: “Voor het tweede jaar op rij startte ik in Moorslede door de steun van Nick Degryse die enkele plaatselijke sponsors wist te overtuigen om ons te helpen. Verder stond er alleen nog de 6 Uren van Kortrijk op mijn programma. Maar we waren al een ganse poos aan het praten met de organisator van de Charlemagne Rally in Frankrijk. Dat is een rally die ik al een paar keer reed en waar ik steeds goed onthaald werd. We hadden ideeën om ‘iets’ te doen in Frankrijk maar die ideeën werden nooit concreet. Tot ik enkele tijd geleden de vriendin van de organisator ontmoette. Zij is een copilote en wist de nodige budgetten te vinden voor een mooi programma in Frankrijk. We reden ondertussen onze eerste rally samen en wonnen die meteen. Iedereen is natuurlijk laaiend enthousiast en hopelijk kunnen we ons programma in Frankrijk nog uitbreiden volgend jaar. We laten natuurlijk het idee niet los om ook in eigen land aan de slag te gaan. We geven niet op en één optie is om enkele rally’s te rijden met een Fiat 124 Abarth. Dat zou voor mij een nieuw avontuur zijn en dat spreekt mij wel aan.”

Velen waren overtuigd dat Davy de rallysport vaarwel zou zeggen.

Davy: “Zelf heb ik nooit gedacht aan stoppen. Rally is meer dan een passie en ik ben er zodanig aan verslaafd dat ik overtuigd was om toch iets te doen in de rallysport. Ik heb dertien jaar in een zetel gezeten en was eigenlijk vergeten hoe lastig het is om een budget te vinden. Ik reken dat Wim Delporte voor zo’n zestig à vijvenzestig procent van het budget zorgde. Het heeft bloed, zweet, tranen en veel energie gekost om toch een redelijk budget bijeen te krijgen maar we zijn niet weinig trots dat we nu al zekerheid hebben van drie rally’s met de V. W. Polo R5: de Monteberg Rally, de 12 Uren van Wervik en de Ypres Rally. Hadden we niet moeten slagen in ons opzet, dan was ik zelfs bereid om met een ‘kleine’ Renault Clio te rijden. Mijn rally-honger is immers nog niet gestild. Ik ben al 25 jaar actief in de rallysport en hoop daar nog eens 25 jaar bij te doen. We zijn ook blij dat Wim Delporte ons nog blijft volgen.”

En Gilles, in plaats van de officiële Renault-wagen breng jij een R5-wagen aan de start.

Gilles: “Wij hadden stiekem gehoopt om de nieuwe Renault Clio R3 te kunnen besturen in België en we hebben zeer lang onderhandeld met Renault. Maar de gesprekken bleven maar duren en halfweg februari hadden we nog niets concreet. Er waren alleen veel vraagtekens: hoe groot is ons budget, met welke wagen gaan we rijden? De enige zekerheid was dat ik wegens mijn leeftijd niet meer aan de slag kon in het Junior kampioenschap. Uiteindelijk hebben we onze vaste partners gevraagd om een paar rally’s met een R5 wagen te rijden. Plan A was om met een Ford Fiesta uit te pakken maar die wagen was niet vrij. Dan zijn we maar overgeschakeld naar plan B dat er in bestond om met een Hyundai R5 van Steve Fernandes te rijden. Zo zijn we in de Monteberg Rally van start gegaan met die Hyundai R5 en verder zijn we al zeker van ook in Ieper en in de Aarova Rally met de Hyundai R5 te rijden.”

De Ypres Rally maakt geen deel meer uit van het WK, een zegen of een vloek?

Melissa: “Ik moet eerlijk zeggen dat de rally van Ieper nog nooit echt mijn ding is geweest. Mijn beste resultaat was in 2013 toen ik zevende algemeen werd. Op zich geen slecht resultaat maar daar ben ik niet tevreden mee. Je moet al zeker een week vrijaf kunnen nemen want er is een week lang, iedere dag, één of andere controle zodat je elke dag bezig bent om iets te regelen. Voor mij is zoiets moeilijk haalbaar.”

Davy: “Voor de populariteit bij de media, voor de toeschouwers en de uitstraling was het een goede zaak dat de Ieperse rally twee jaar deel kon uitmaken van het wereldkampioenschap maar als amateur was het zeker een nadeel. De rally was een stuk duurder en je moest er heel wat meer tijd in steken. De passie aan het stuur hangt niet af van het feit of die rally al dan niet meetelt voor het wereldkampioenschap. Onze ambitie is dit jaar niet anders dan de vorige jaren. We willen zo dicht mogelijk bij onze ambitie uitkomen en die ambitie is altijd om te winnen.”