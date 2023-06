Welke kansen hebben onze streekrijders op de Ieperse wegen?

Nu de Ypres Rally niet langer een WK-rally is, zal er ongetwijfeld weer meer aandacht uitgaan naar de vele streekrijders aan de start. Een eindnotering in de top tien of zelfs top vijf is voor sommige West-Vlamingen geen onhaalbare kaart, terwijl er ook kansen liggen in de diverse nevenklassementen.

De grootste West-Vlaamse hoop in Ieper is al jaren Davy Vanneste. De Menenaar ruilde de Citroën C3 dit jaar terug in voor een VW Polo, een wagen waarmee hij in 2019 nog een vijfde plaats algemeen haalde. Een evenaring of zelfs verbetering van zijn beste resultaat in deze editie is zeker niet ondenkbaar. Ook Bernd Casier (Ford Fiesta) laat zich steevast opmerken in Ieper. Met onder meer een derde plek in 2016 en vijf vierde plekken, grossiert de Bellegemnaar er in ereplaatsen. Ondanks een deelname in Wervik mankeert hij wat ritme, maar zijn ervaring kan hem ver brengen. Minder ervaren, maar daarom niet minder kansloos voor een top tien-plek: Gilles Pyck. De Poperingenaar maakte dit jaar de overstap naar een Hyundai i20, waarmee hij in de Rally van de Monteberg al aardig voor de dag kwam.

Wat verder in Rally2 zijn algemene ambities minder van belang en lijkt de onderlinge strijd te primeren. Ford-rijder Steve Bécaert kijkt alvast uit naar een duel met Bert Coene. Beiden vormen een uitstekende referentie voor Steven Dolfen, die met een recentere Ford Fiesta zijn terugkeer maakt in Rally2. Een vierde Fiesta is voorzien voor Etienne Verbeke, die pas aan zijn tweede deelname toe is. Net als vorig jaar kan hij mogelijk wedijveren met teamgenoot Maxime Soete (Skoda Fabia), die in de Rally van Monteberg zijn progressie toonde. “We eindigden er achtste algemeen en dat was ons beste resultaat”, zegt de Menenaar. “In Ieper willen op het elan van de Monteberg verdergaan. We willen vooral ons leerproces met de Skoda verderzetten. In de eerste plaats willen we finishen, maar natuurlijk liefst met een mooi eindresultaat.”

Rally3

De recente Rally3-categorie werd lange tijd gedomineerd door de Ford Fiesta’s, maar daar lijkt de komst van de nieuwe Renault Clio verandering in te brengen. Ardooienaar Benoit Verlinde zorgt in Ieper voor het BK-debuut van de langverwachte Renault Clio Rally3 en staat daarbij tegenover good old Patrick Snijers in een Ford Fiesta. Ook Bart Sobry en Robbert Desmet, die beiden een mooie vooruitgang boekten, staan met een Fiesta aan de start.

Rally4

Rally4 wordt in deze editie vooral het speelterrein van de Stellantis Cup, waar de Oostenrijker Wagner en de Duitser Griebel momenteel het mooie weer maken. Jonas Dewilde, vorig jaar nog actief met een Peugeot in die Stellantis Cup, koos dit jaar voor een Renault Clio om de strijd aan te gaan in Rally4 en het Junior BRC. “We willen graag winnen bij de Juniors om zo onze leidersplaats verder te verstevigen”, zegt de Stadenaar. “Vorig jaar waren we er dichtbij, maar lukte het niet door twee lekke banden. Tom Heindrichs wordt wellicht onze grootste concurrent. Hij reed Ieper nog niet, maar met Wervik als voorbereiding en de tips van zijn halfbroer Thierry Neuville, zal hij zeker goed voorbereid zijn. Net als in Bocholt zouden we ons daarnaast graag ook meten met Griebel en Wagner. Onze tijden kwamen toch vaak in de buurt daar.”

Verderop in Rally4 wordt het uitkijken naar een onderlinge strijd tussen de oudere R2-wagens. Fréderic Berville (Opel Adam) kan zijn ervaring als troef uitspelen, maar intussen begint ook Manuel Merlevede (Peugeot 208 R2) de Ieperse proeven steeds beter te kennen.

Maxime Soete krijgt de Skoda Fabia Rally2 steeds beter onder de knie. (foto DM)

Rally5

Rally5 blijft meestal voorbehouden voor de Renault Clio Trophy, die in Ieper niet van de partij is. Toch staan met thuisrijder Lander D’haene en Xavier Dekeyser twee West-Vlaamse Trophy-piloten aan de start. Er ligt dus mogelijk een boeiend duel om de klasse-overwinning in het verschiet.

GT

Met onder meer Tim Van Parijs (Porsche 997 GT3), Amaury Molle (Alpine A110) en Glenn Janssens (Porsche 991 GT3) aan de start lijkt een West-Vlaamse zege in GT niet meteen voor de hand te liggen. Toch liggen er zeker podiumkansen. Met een derde plaats in de ORC Rally toonde Kortemarknaar Chris Vandamme dat hij zijn Alpine A110 steeds beter onder de knie krijgt. Ook Pieterjanmichiel Cracco toonde in Oostrozebeke progressie met nieuwe Porsche 991 GT3. Het wordt ook uitkijken naar Kortrijkzaan Tuur Vanden Abeele die debuteert met de pas aangekochte ex-Lefevere Porsche 997 GT3.

Groep E & M

Bij de wagens met verlopen homologatie uit groep E vertrekken streekrijders Damon Noyelle (Subaru Impreza 555) en Piet Declercq (Mitsubishi Lancer Evo 6) als favorieten. Groep M wordt voorlopig een volledig West-Vlaams onderonsje met o.a. Ieper-debutant Guillaume Ingelbeen (BMW E30) en Michaël Pittelioen (BMW Compact).