Arme Klarenstraat in Roeselare weer open voor verkeer, net voor start nieuwe schooljaar

Net voor de start van het nieuwe schooljaar kan de Arme Klarenstraat terug opengesteld worden voor het verkeer. De rijweg en de voetpaden zijn af, dit najaar wordt er nog groen aangeplant. “We zijn heel blij dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen”, aldus Nele Goethals, directeur van de VMS.

In februari startten grote werken in de Arme Klarenstraat, de straat net voor de Sint-Michielskerk. “We wilden de straat omtoveren tot een groene, verkeersveilige straat. Naast de make-over van het bovendek en een volledig nieuw, gescheiden rioleringsstelsel hebben de nutsmaatschappijen alle leidingen vernieuwd en heeft Mirom haar warmtenetleiding doorgetrokken richting binnenstad om enkele bouwprojecten te voorzien van energie”, aldus schepen van openbare werken Francis Debruyne (CD&V).

Krappe timing

De werken werden een spurt tegen de tijd. De stad beloofde aan de Vrije Middelbare School dat de weg voor 1 september terug opengesteld zou worden. “Na het bouwverlof vreesden we ervoor dat het niet zou lukken, maar mede dankzij de goede communicatie van de werfleider is alles toch gelukt. De leerlingen kunnen donderdag op een veilige manier naar school”, aldus Nele Goethals, directeur van de VMS. Woensdag werd de belijning in de Arme Klarenstraat aangebracht. “Zowel fietsers als automobilisten kunnen op 1 september de straat inrijden. De timing was krap, maar we hadden beloofd dat de weg klaar zou zijn voor de eerste schooldag”, aldus Debruyne. Groen is de Arme Klarenstraat vooralsnog niet. “Het is de bedoeling dat we de planten en bomen in het najaar aanplanten.”

Goed nieuws voor VMS en CREO

Bij de VMS verwacht men donderdag 830 leerlingen. Dat leerlingenaantal ligt 27 procent hoger dan vijf jaar geleden. “De school groeit enorm. Terwijl de werken voor onze deur nu af zijn, starten we donderdag met de bouw van een nieuwbouw langs de Blekerijstraat. De zes klassen moeten tegen 1 september 2023 af zijn”, aldus directeur eerste graad Dries Vandergunst. Wat verder in de Blekerijstraat is men ook bij volwassenenonderwijs CREO volop bezig met de start van het nieuwe schooljaar. CREO heeft zowel langs de Blekerijstraat als langs de Arme Klarenstraat klassen. “De vernieuwde straat is mooi. Ook wij zijn natuurlijk heel blij dat alles af is tegen de start van het nieuwe schooljaar. Anderzijds maak ik me wel zorgen om het verminderd aantal parkeerplaatsen. Dat kan mogelijks wel wat problemen veroorzaken”, aldus directeur Karel Moestermans.

Andere omgevingen

Niet enkel in de omgeving van CREO en de VMS werd er gewerkt. De stad pakte tijdens de zomervakantie een negental schoolomgevingen aan. “Elk jaar staan er verschillende schoolomgevingen op onze agenda. Die zijn nu allemaal quasi volledig af. Hier en daar moeten we wel nog wat hekkens plaatsen”, aldus schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V). Een van de grootste veranderingen is de omgeving van de Sint-Lutgartschool in de Acaciastraat. Daar werd een fietsstraat ingericht en werd er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd.