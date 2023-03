De Garage van schoonbroers Fitzgerald Rigole en Tom Brys krijgt label Bib Gourmand

Ook dit jaar werden 22 nieuwe restaurants bekroond met een Bib Gourmand-label die een goede prijs-kwaliteitverhouding aanhouden. Eén daarvan, en de enige nieuwkomer in West-Vlaanderen, is De Garage in de Aalbeeksesteenweg van Kortrijkzanen Fitzgerald Rigole (48) en Tom Brys (55). “We vielen uit de lucht. De inspecteurs van Michelin zijn anoniem komen eten en blijkbaar beviel het hen. We hadden er nooit bij stilgestaan dat we kans maakten op zo’n erkenning.”

In een gewezen garage met benzinepomp en carwash openden schoonbroers Tom en Fitz twee jaar geleden in mei De Garage. De zussen Ursy en Karen, hun echtgenotes, stonden in voor het interieur. Het duo had al lang het idee om samen iets te starten. Fitz werkte jaren in de wijnverkoop en kok Tom staat al sinds zijn 23ste in de horeca. Tijdens een etentje in De Superette te Gent, waar de zoon van Tom werkt, kreeg het plan vorm. “We zochten iets met een hoek af, iets dat past bij ons. We hebben vrij snel de lijnen uitgezet voor het concept van De Garage”, zegt Tom. “We zochten een atypische ligging en wilden geen klassieke bistro of restaurant. Werken met eerlijke kwaliteitsproducten zonder veel poespas was een prioriteit. We kijken eerst naar de kwaliteit en dan pas naar de aankoopprijs. Idem voor de wijnen”, vult Fitz aan. Tom staat in de keuken en Fitz in de zaal. “We kiezen voor een beperkte kaart met relatief klassieke gerechten op zoals stoofvlees of een sole meuniere en twee à drie suggesties die volgens het seizoen veranderen”, zegt Tom.

Fijne erkenning

Het horecaleven zit duidelijk in de families. Ursy, de vrouw van Tom, is één van de uitbaters van ’t Plein en de dochter Lina van Fitz nam vorige zomer Ode’s op de Grote Kring over. Nu De Garage is opgenomen in de gids verandert er voor het restaurant niet veel. “We gaan gewoon door met ons concept, voelen elkaar goed aan en blijven ons amuseren. Dankzij het label zullen meer mensen kennismaken met onze zaak wat mooi meegenomen is want van buitenaf is het restaurant niet zo zichtbaar, maar vooral de erkenning is wel fijn. Een bevestiging dat we goed bezig zijn”, besluit Tom.