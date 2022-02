Dirk Verschuere is samen met zijn gezin vurig supporter van Club Brugge: “Ik verzamel alle gadgets”

In een ver verleden was Dirk Verschuere (53) supporter van de Harelbeekse voetbalclub, maar toch had hij als kind al een zwak voor Club Brugge. Op vandaag is hij een van de meest fervente supporters van blauw-zwart. Hij woont niet alleen zoveel mogelijk wedstrijden bij in binnen- en buitenland, maar beschikt ook over een ruime collectie gadgets en zelfs unieke truitjes van de club en zijn spelers.

Tijdens een groot deel van de coronaperiode mochten geen supporters de stadia binnen, maar de match vorige zondag 6 februari, van Club Brugge tegen Gent, wou Dirk voor geen geld ter wereld missen. En ook nu zondag 13 februari, tegen Charleroi, is hij zeker van de partij.

Harelbeke

“Ik ben al mijn hele leven voetballiefhebber en als kind was het normaal dat ik supporter was van de ploeg van mijn woonplaats Harelbeke. Club Brugge leek toen heel onbereikbaar voor mij, maar met ouder worden, ontdekte ik dat dit niet zo was en op vandaag meen ik te mogen zeggen dat ik een van de grootste supporters ben van de club.”

“De coronaperiode, toen we geen wedstrijden mochten bijwonen, was zwaar en al volgde ik alle matchen op TV, dat is niet hetzelfde. Ik miste vooral de sfeer en de gezelligheid en de spanning die je meemaakt in het stadion zelf” geeft Dirk mee.

Bekerfinale

Ook zijn echtgenote Bianca Wittesaele en de kinderen Shanaya (12) en Lisa (10) behoren ondertussen tot de supporterskring van Club Brugge.

“Ik ga sowieso naar alle thuis- en uitmatchen en probeer ook zoveel mogelijk de verplaatsingen naar het buitenland mee te maken. Een van de mooiste verplaatsingen was deze naar Salzburg, waar Club Brugge won. Voor mijn mooiste moment moet ik teruggaan naar de bekerfinale in 2015. Toen nam Club Brugge het op tegen Anderlecht en dankzij een goal van Refaelov in de laatste minuten won Brugge de beker.”

José Izquierdo

Dirk maakte een hele evolutie mee van Club Brugge en heeft zo zijn favoriete spelers; “Op vandaag zijn dat Vanaken en Deketelaere en vroeger dweepte ik vooral met spelers als Jan Ceulemans, Birger Jensen en Franky Van der Elst.”

Wees maar zeker dat, als we naar een match rijden, de sjaal uit het raam wappert

“Ik verzamel ook alles wat met Club Brugge te maken heeft. Via Music For Life kocht ik een truitje met handtekening van José Izquierdo, maar het mooiste geschenk kreeg ik via mijn vriend Danny Cambier voor mijn huwelijk met Bianca in 2016. Hij bezorgde me een truitje met de handtekening erop van alle spelers en daarbij de foto’s waarop je kan zien dat het wel degelijk de speler is die zijn handtekening plaatst. Dit is echt wel prachtig en het hangt dan ook in een glazen kast thuis. Ik heb trouwens nog een tweede glazen kast voor mijn overige gadgets van Club Brugge.”

Vlag in de voortuin

“Als Club Brugge een belangrijke match wint, dan plaats ik de vlag van Club Brugge in de voortuin en wees maar zeker dat, als we naar een match rijden, de sjaal uit het raam wappert. Echt contact maken met de spelers is moeilijk, al kan dat wel tijdens de fandagen die worden georganiseerd en dat zijn dan natuurlijk topmomenten”, zegt Dirk.

En op de vraag wie dit jaar kampioen wordt, konden we zijn antwoord al vermoeden: “Club Brugge natuurlijk, en dat zal gevierd worden”, lacht hij.