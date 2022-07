Als er slachtoffers vallen bij KVK zullen het niet Tan of Leterme zijn

Het draaide in het topvoetbal afgelopen dagen alweer meer over geld dan over goals. Mandel United: tegen zondag moet er 420.000 euro op tafel komen of de club stevent af op een faillissement. Charles De Ketelaere: Club wilde van AC Milan 35 in plaats van 32 miljoen euro of de Brugse diamant zag zijn droomtransfer aan scherven. En dan KV Kortrijk: al meteen na de 0-2 nederlaag op de eerste speeldag (volgend op de 6 op 42 vorig seizoen) niet alleen geschreeuw om het ontslag van coach Karim Belhocine, maar in één ruk door ook spandoeken tegen het financieel beleid van de Veekaa.

‘KVK is geen Asian sweatshop’ (sweatshops buiten werknemers uit), Tan skart ’t an (eigenlijk wel een beetje geestig). Ok, de Maleisische eigenaar Tan investeert niet in de club, maar, fair enough, haalt er ook geen geld uit – daar zijn bij buitenlandse eigenaars andere voorbeelden van. Tan is geen filantroop, veel return on investment zit er bij KVK niet in. ‘Vlaamse club in Vlaamse handen’: zonder Tan was hun geliefde veekaa, in mei 2015 nog in Vlaamse handen, failliet – sommige fans vergeten snel. Nog een spandoek ‘Leterme buiten’: de Ieperling heeft zijn eigen (cynische) stijl én is sportief de eindverantwoordelijke, aldus Ken Choo, namens Tan. Maar dat KVK aan zijn 15de opeenvolgende seizoen in eerste klasse is begonnen is wél voor een groot deel dankzij Leterme’s extreem zuinig (hij kan niet anders), maar stabiel beleid.

Als Tan al eens investeert is het dus in stenen en niet in spelers

En dat gaat zo op KVK: om zich manifest te versterken moest het Kadri en/of Selemani (komt wel) kunnen verkopen. En om (eindelijk) aan de bouw van het nieuwe oefencomplex te kunnen beginnen, moest eerst gerekend worden op de stad (2 miljoen euro) en dan op … Tan (2,2 miljoen euro). Als die al eens investeert, is het dus in stenen en niet in spelers (voor dat geld heb je een goéie verdediger en een spelmaker). Maar Leterme moet KVK wel in eerste houden… Al moet nu vooral Belhocine dat doen. Ook fair enough: met wat meer efficiëntie in de eerste helft geen geschreeuw ‘Belhocine buiten’ en geen spandoeken dinsdag. Maar wat gezegd van het feit dat de coach al bij de drankpauze, na een sterke 22 minuten, de spelers vroeg achteruit te trekken? Neen, van ons heeft hij ook geen krediet op overschot (6 op 42, interne irritaties), soms volstaat zijn fanatisme niet. Indien het op Seraing en vooral thuis tegen STVV misloopt (daarna volgen uitmatchen bij Union en Club) vallen er slachtoffers in het Guldensporenstadion. En dat zullen Tan of Leterme niet zijn.