West-Vlaams duo klaar voor komst van Hein

Ze leerden elkaar kennen bij KV Kortrijk en vertrokken samen naar KV Oostende, maar daarna liepen hun wegen uit elkaar. Dit seizoen zijn ze herenigd in de Diaz Arena. Daar ontvangen ze vrijdag de Buffalo’s van Hein Vanhaezebrouck, met wie Yves Vanderhaeghe samenwerkte bij KVK en Gino Caen bij KVK, Anderlecht en AA Gent. Een dubbelgesprek.

Ze hadden ook bij Zulte Waregem herenigd kunnen zijn. Gino Caen (57) twijfelde om er zijn contract als conditietrainer te verlengen, omdat het nog niet duidelijk was wie de nieuwe hoofdcoach zou worden en adviseerde de club om Yves Vanderhaeghe (52) te nemen.

Vanderhaeghe: “Ik zat twee keer met Zulte Waregem rond de tafel, maar koos ervoor om bij KVO te blijven. Het was financieel interessanter en ik voelde hier veel vertrouwen om met mij een project van twee jaar aan te gaan.”

Caen: “En ik ben hem gevolgd.”

Op de Duitse keeperstrainer na is de staf van KVO nu West-Vlaams.

Vanderhaeghe: “Dat geeft mij een goed gevoel. Ik vind: als je dezelfde taal spreekt, ben je direct al zoveel meer vooruit. Vorig seizoen zat ik hier tussen drie Duitsers en mijn ervaring is dat het tijd kost om hen je eigenheid, je werkwijze en je oefenstof elke keer gedetailleerd uit te leggen. Misschien is onze staf nu iets kleiner dan die van andere ploegen, maar ik ben er heel tevreden mee.”

Caen: “Het is veel efficiënter. Met hoe meer je bent, hoe groter het gevaar is dat er belangrijke communicatie verloren gaat.”

Vanderhaeghe: “Wat je in onze multiculturele voetbalwereld nu ook ziet, is dat de TD iemand in de staf plaatst die hem brieft over alles wat daar gebeurt. Bij Cercle waren we met tien en daar zat een Mexicaan tussen, een landgenoot van de directie.”

Caen: “En: je kunt analyses en statistieken maken zoveel je wilt, maar als je je groep niet mee krijgt om 96 minuten voor elkaar door het vuur te gaan, lukt het niet.”

Wat is het verschil tussen werken bovenaan en onderaan het klassement?

Vanderhaeghe: “Ik heb dat als niet veel anders ervaren. Je creëert een band met je spelers en wil elke week winnen, waar dan ook. De resultaten die ik bij Gent behaalde, sterken mij in de overtuiging dat ik op een dag weer bij een hogere ploeg aan de slag zal kunnen gaan. Maar hier is het ook leuk werken met mensen die in hetzelfde verhaal willen stappen en met jongens die openstaan om bij te leren.”

Caen: “Bij Anderlecht had je meer mannen met vedette-allures, die al veel meegemaakt hadden en die je nog moeilijk op een hoger niveau kreeg. Ook Gent is een wat oudere ploeg, met onder meer Depoitre, Kums, Odjidja en Ngadeu. Zulke gasten zijn soms meer bezig met hoe zij willen spelen dan hoe de coach het wil. Hier zijn onze spelers nog enorm kneedbaar.”

Vanderhaeghe: “Ze kunnen zich nog pijn doen. Je kunt ze waarden meegeven die hen toelaten nog meer uit hun talent te halen.”

Wat is het verschil tussen Yves Vanderhaeghe en Hein Vanhaezebrouck?

Caen: “Eigenlijk zie ik weinig verschillen. Yves werkt iets meer vanuit het buikgevoel en Hein drilt de looplijnen er op elke positie echt in.”

Vanderhaeghe: “En als je ergens uitgenodigd wordt, kruipt Hein wel eens achter de draaitafel om plaatjes te draaien.” (lacht)

Caen: “Inderdaad, op de Tinekesfeesten in Heule, waar we met KVK elk jaar acte de présence moesten geven.”

Vanderhaeghe: “De muziek was een beetje aan het slabakken en toen is hij zelf dj gaan spelen. Hein is van veel op de hoogte he.”

Caen: “Bij Kortrijk gingen we twee, drie keer op een seizoen samen weg, om iets te eten en een pintje te drinken, en dat was altijd leuk.”

Vanderhaeghe: “Het gebeurt nu nog dat we de maandagavond na een beloftewedstrijd in Gent eens afspreken in brasserie Soda aan de afrit in Eke. Hein zal daar niet snel neen tegen zeggen.” (lacht)

Caen: “Op het veld verwacht hij dat je kwaliteit brengt. Hij legt het uit en je moet zorgen dat je meteen mee bent, zodat hij er geen tekeningetje bij moet maken.”

Vanderhaeghe: “Hein denkt sneller dan iemand anders.”

Caen: “En hij is verbaal sterk.”

Vanderhaeghe: “In offensief opzicht drilt hij er de automatismen echt in. Ik geef de opties mee en laat iets meer over aan het talent en de creativiteit van de speler.”

Caen: “Hein is een tactische trainer en vraagt spelers precies uit te voeren wat hij wil dat ze doen. En als dat gebeurt en er wordt gewonnen, zal hij ook wel laten blijken dat hij het bij het rechte eind had. (lacht)

Vanderhaeghe: (knikt)

Caen: “En als er niet gewonnen wordt…” (lacht)

Sneert hij naar spelers of clubverantwoordelijken?

Caen: “Daar is hij rustiger in geworden. Misschien zal hij nog wel eens sneren, maar hij kan dat binnenskamers wel lijmen, zodat hij zijn groep niet verliest.”

Vanderhaeghe: “Als Hein iets zegt in de pers legt hij ook uit aan de spelers wáárom hij dat deed.”

Caen: “Hij overlegt ook meer dan vroeger met zijn assistenten, merkte ik bij Anderlecht. Al weet ik niet hoe het nu bij Gent gaat.”

Nu de directie met Nicolas Lombaerts en Danijel Milicevic twee jonge assistenten naast hem zette?

Caen: “Ja, dat bedoel ik: dat ik niet weet of hij tegen hen even open is als hij tegen Karim (Belhocine, red.) en mij was. Ik werkte intussen al onder twaalf verschillende hoofdcoaches en van iedereen leer je wel iets, maar het liefst werk ik onder Hein en Yves.”

Waarom?

Caen: “Omwille van het vertrouwen, de communicatie, het feit dat zij iets kunnen verdragen én hun ervaring. Ik zie veel ambitieuze jonge Pro License-trainers die te snel hoofdcoach willen worden.”

KVO tegen AA Gent is in principe een staartploeg tegen een topploeg.

Vanderhaeghe: “Momenteel staan we voor hen, dus wie de staartploeg en wie de topploeg is, vind ik op dit moment moeilijk in te schatten.” (lacht)

Caen: “Het is nog heel vroeg, maar als je mee bent, dan ben je mee. Vorig seizoen maakte ik voor het eerst degradatievoetbal mee en ik weet: eens je daar onderaan staat, wordt het almaar moeilijker.”

Vanderhaeghe: “We willen graag een thuisreputatie opbouwen. We wonnen hier al tegen Vitesse en tegen KV Mechelen en dat willen we voortzetten, zodat het vertrouwen groeit en het begint te leven dat we op eigen veld iets meer kunnen.”