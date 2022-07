“Club had eerder moeten doorduwen voor Nielsen!”

Is er een aantrekkelijkere affiche mogelijk dan de altijd geladen Slag om Vlaanderen om het nieuwe seizoen te openen? Profileert AA Gent zich zondag in het Jan Breydelstadion al meteen als een grote titelconcurrent? Hoe presenteert het Club Brugge van Carl Hoefkens zich? Sporteconoom Trudo Dejonghe en voetbalanalist Franky Van der Elst schatten vooraf de economische en sportieve waardeverhoudingen in.

U hoeft niet te twijfelen: Hein Vanhaezebrouck droomt ervan om dit seizoen zijn stunt van 2015 te herhalen, toen AA Gent onder zijn leiding voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen werd. Maar Trudo Dejonghe vreest dat het bij een droom zal blijven. “Omdat Gent een bedrijfsstructuur heeft die geen extern kapitaal toelaat”, aldus de sporteconoom, die afkomstig is van Blankenberge en in De Pinte woont. “Er is intussen wel een interne beweging op gang gekomen om toch buitenlandse investeerders aan te trekken, maar Ivan De Witte noch Michel Louwagie is geneigd om in de club een kapitaalsverhoging te doen. Gent heeft jaren geleden de voordelen van een nieuw stadion gehad, maar nu is de rek er weer een beetje uit. Ze zeggen het zelf: het is heel moeilijk om nog meerinkomsten te genereren.”

Terwijl Club Brugge economisch in een opwaartse spiraal zit. “Dankzij vooral een Amerikaanse kapitaalsverhoging en ook al enkele keren zo’n 30 miljoen euro van de Champions League”, benadrukt Dejonghe. “Eens hun nieuwe stadion er staat, zullen zij er ook nog eens de hefboom bijkrijgen die Gent tien jaar geleden al kreeg.

“Vanhaezebrouck vraagt versterking, maar Gent is een voorbeeld van goed financieel beheer, niet meer uitgeven dan er binnenkomt, waardoor je natuurlijk met beperkingen zit. Daarentegen is er in Antwerpen een man die met tientallen miljoenen smijt en zal Anderlecht met zijn kapitaalsverhogingen en overnames wel terugkomen aan de top. Gent, dat al twee keer play-off 1 miste, voelt dat het op termijn de financiële kopgroep zal moeten lossen. Ik vind het jammer dat ze momenteel op hun limieten zitten, omdat het ook een voorbeeld is van hoe je in twintig jaar een zwaar verlieslatende ploeg kunt uitbouwen tot een mooie en gezonde club.”

Natuurlijk, succes is een combinatie van kapitaal (om te investeren) én beleid (om de beste keuzes te maken): het gaat er nog altijd om wat je met je geld doet. “Nu iedereen weet dat Club Brugge veel geld heeft, bestaat de kans dat iedereen aan hen ook meer geld gaat vragen. Dan geef je misschien ook sneller meer geld uit, omdat je denkt: onze zakken zijn diep genoeg. Dat houdt risico in, als je ziet dat ze 9 miljoen betaalden voor Sowah en nu zelfs bereid waren om zo’n 10 miljoen te betalen voor een Kosovaar van 28 jaar.”

Club Brugge trok tot nu toe drie spelers aan: linksachter Bjorn Meyer en de centrumspitsen Ferran Jutgla en Cyle Larin. Daar zal het niet bij blijven, ook omdat Noa Lang en Charles De Ketelaere wellicht nog zullen vertrekken.

“Tot 31 augustus kan er nog van alles gebeuren”, zegt analist en Clubicoon Franky Van der Elst. “Blijkbaar ligt Gent vandaag (woensdag, red.) nu toch in pole position voor Nielsen. Club had toch al eerder moeten doorduwen. Want er is nog iets nodig op het middenveld, waar Rits out is tot nieuwjaar. Vanuit Clubperspectief en als ex-Clubspeler zag ik hem al langer heel graag naar Club komen. Hij is een hele goeie zes en kan ook links of rechts in de driehoek spelen, heeft een goeie drive, is stevig in duel, goed aan de bal, speelt vooruit, geeft assists en bezit scorend vermogen van buiten de zestien meter. Als ik zie welke bedragen Club betaalt voor andere spelers, hadden ze toch al harder voluit voor Nielsen moeten gaan, vind ik.”

“Voorin is Jutgla een beetje een vraagteken. En Larin was niet slecht bij Zulte Waregem maar een onvergetelijke indruk liet hij toch ook niet. Toen Club Carroll lieten komen en Muriqi wilde halen, dacht ik: het mag wel wat beter zijn. Het blijft afwachten. Mochten Lang en De Ketelaere nog weggaan, dan heeft Club nog heel wat werk om dat op te vangen.”

Gezonde ambitie

Bij AA Gent kon centrale verdediger Jordan Torunaringha vooralsnog niet langer gehuurd worden van Hertha BSC, werd bij KV Mechelen spits Hugo Cuypers weggehaald én: ook de Buffalo’s trekken aan Nielsen.

“Cuypers vind ik interessant. Hij speelde een goed seizoen, ik was fan, maar dit is een club die meedoet voor de titel en dus is dit voor hem weer een niveautje hoger. Ik ben benieuwd om te zien: hoe gedraagt hij zich in het voetbal van Gent? Dat Gent Nielsen wil, getuigt echt wel van gezonde ambitie. Dat is ook de reden waarom de onderhandelingen met Hein Vanhaezebrouck zo lang aansleepten: hij wou weten: wat kunnen we doen, hebben we de mogelijkheden om weer helemaal titelrijp te zijn?”

Terwijl bij AA Gent met Vanhaezebrouck een ervaren topcoach in de dug-out zit, maakte Club met T2 Carl Hoefkens als opvolger van Alfred Schreuder een opmerkelijk keuze: een hoofdcoach zonder ervaring. Het is een risico.

“Blijkbaar hebben ze er vertrouwen in. Hoe dan ook wordt het wat aanpassen. Het zal wat gezond verstand vereisen om met de veranderde situatie om te gaan. Het valt te bezien hoe de spelers daar tegenaan kijken én hoe Hoefkens zich als T1 opstelt. Je moet je wat aanpassen in deze nieuwe rol, maar ook jezelf blijven én je moet uiteraard met interessante praat komen. Gent lijkt op dat vlak een voorsprong te hebben, maar dat is ook relatief: een trainer is heel belangrijk, maar dat geldt ook voor de spelerskern waarover hij beschikt. Daarom kijk ik erg uit naar deze Supercup, omdat je er eerste indrukken van de nieuwe spelers kunt opdoen en kunt zien hoe Hoefkens zich gedraagt.”