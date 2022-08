Sammy Bossut: “Bij Mbaye Leye is iedereen gelijk voor de wet”

Sammy Bossut (36) is bezig aan zijn zeventiende seizoen bij Zulte Waregem, dan ben je een clubicoon. Niemand die beter geplaatst is om de gedaanteverandering bij Essevee te onderstrepen. Er waait een nieuwe wind door de club, dat grotendeels door de aanstelling van hoofdcoach en eveneens clubicoon Mbaye Leye. “Mbaye is recht door zee. Iedereen moet volgen en weet duidelijk wat van hem verwacht wordt. Nu zie je een groep, die vecht voor elkaar. Er zit een nieuw elan in deze ploeg.”

LEIDER MBAYE

Zes seizoenen speelden ze in dezelfde ploeg. Sammy Bossut kent Mbaye Leye als geen ander. De Senegalees was al een leidersfiguur in de kleedkamer toen hij nog profvoetballer was. “Hij is niet zo veel veranderd. Je moet als trainer wel anders voorkomen”, zegt Bossut. “Ik ken Mbaye, hij zal me publiekelijk zeggen wat beter kan. Iedereen is gelijk voor de wet. Dat apprecieer ik aan hem. Naar mentaliteit toe is hij zoals hij speler was. Die winnaarsmentaliteit brengt hij over op de groep.”

Vroeger nam Leye geen blad voor de mond, dat doet hij nu ook niet, zegt Bossut. “Hij is recht door zee. De communicatie is veel duidelijker en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Ik zal het vergelijken met een leerkracht. Als je jonge kindjes hebt en je laat dingen passeren in de beginfase, dan zal je die kindjes niet in de hand hebben. Dat is bij een groep volwassenen niet anders. We trainen ook heel specifiek. Zo legt Leye oefeningen stil om iedereen op zijn plichten te wijzen, van doelman tot spits. Zo bouw je een team.”

MOTIVATOR MBAYE

De grinta en de instelling waarmee Essevee al twee keer tussen de krijtlijnen kwam, het is opvallend in vergelijking met vorig seizoen. “De analyses zijn in zijn totaliteit goed”, zegt Bossut. “Mbaye zal de negatieve dingen benoemen. Je moet niet blind zijn voor de zaken die je kunt verbeteren. Wat goed is, dat wordt ook benadrukt. Elk detail wordt geanalyseerd door de staf. Er wordt ook op gelet dat de spelers geen overload aan informatie krijgen. Zo blijft alles helder.”

FYSIEK EN VECHTLUST

Het is opvallend en lang geleden, op zijn West-Vlaams gezegd: Essevee legt er zijn kop voor. Fysiek staat Zulte Waregem sterk, zo namen ze tegen Seraing na rust de bovenhand met het gekende resultaat. Borja Lopez noemde het de zwaarste voorbereiding uit zijn carrière, terwijl die toch al in Spanje, Frankrijk, Portugal en Kroatië speelde. “We hebben hard gewerkt, dat klopt. Weer kom ik terug bij het feit dat de staf heel veel en goed communiceert. Alles is doordacht. Er zal niks gedaan worden op training waar we in het weekend niets kunnen mee aanvangen.”

“Er heerst een bepaalde mentaliteit. Vroeger waren het al eens individuen die ervoor gingen, nu zijn we meer een groep. Het is aan de staf en aan ons om die groep samen te houden, ook als we in het slechtste geval niet zo veel punten pakken de komende weken. We moeten blijven geloven in hetgeen we doen, vroeg of laat zal dat opbrengen. Kijk maar naar hoe we durfden voetballen op Antwerp.”

RENDERENDE TRANSFERS

Het valt op, zes nieuwkomers stonden al twee keer aan de aftrap. Dan is er niet lukraak aangekocht. “Er zit een nieuw elan in deze ploeg. Alle spelers die zijn gekomen, zijn capabel om te starten. Sommigen missen nog wat ervaring, maar dat komt wel. Alles is goed doorgenomen als we kijken naar de fysieke parameters. Natuurlijk, er waren jongens einde contract die basisspeler waren. Dan moet je wel vervangers aantrekken en hen inpassen.”

Wie meteen opviel was Modou Tambedou. Een 19-jarige Senegalese middenvelder die door het uitvallen van Derijck centraal achterin opereert. Hij schuwt de duels niet. “Ik heb ze liever beenhard, dan dat ze hun voetje intrekken. Dat móét in onze competitie. Kijk naar Frey van Antwerp, die kwam er niet aan te pas. Dat is toch ook een beer van een vent. We mogen niet denken dat alles vanzelf komt, maar ik heb niet het gevoel dat dat leeft in deze groep.”

HET (DUIDELIJKE) SYSTEEM

Nog een opvallende vaststelling, er wordt geopteerd voor een viermansdefensie, terwijl dat de voorbije twee seizoenen vaak nog met drie centrale verdedigers en twee flankbacks was. “Soms switchen we van formatie tijdens de wedstrijd. Er is veel beweging in ons team. Te veel variatie is natuurlijk ook niet goed. Iedereen wéét wat hij moet doen.”

Mbaye Leye laat zijn troepen voetballen. Nicolas Rommens zakt vaak in en eist de bal op om het spel op gang te brengen. “Hij is misschien zelfs een onderschatte speler”, zegt Bossut. “In Westerlo vond ik hem al goed. Hij is 27, dan kom je op je top. Kijk maar naar zijn traptechniek bij hoekschoppen en vrije trappen.”

Kortom, Essevee zakt niet dit seizoen hoor je al links en rechts. “Het is nog wat vroeg, hè (lacht). Maar iedereen ziet duidelijk dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen. We tonen strijdlust op het veld, dan kunnen de fans tevreden zijn. Er zijn drie zakkers, dus je moet al kijken naar plaats vijftien. We moeten mikken op de bovenkant van de rechterkolom of de onderkant van de linkerkolom. Toch: als je elke week zo speelt en geen punten haalt, beland je toch in een sukkelstraatje. Ik twijfel er niet aan dat we met deze filosofie uit de problemen kunnen blijven.”