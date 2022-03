Rotary Oostende Ter Streep houdt dit weekend inzamelactie voor Oekraïense vluchtelingen

Rotary Oostende Ter Streep organiseert een grote inzamelactie van voeding, hygiëneproducten en klein speelgoed voor een doorgroeihuis voor Oekraïense vluchtelingen in Polen. Op zaterdag 12 en zondag 13 maart kunnen alle Oostendenaars hun spullen kwijt in de gebouwen van het vleesbedrijf FAG in de Marconistraat.

“De oproep voor medisch materiaal en voeding klinkt steeds luider en velen willen graag helpen”, zegt Ellen Distave van Rotary Oostende Ter Streep, dat jaarlijks ook de Metarelax Oostende Night Run organiseert. “Daarom houden we dit weekend een grote inzamelactie. Alle materiaal gaat rechtstreeks met vrachtwagens naar een doorgroeihuis dat vorige week startte in Polen, dichtbij de grens met Oekraïne. We kwamen met dat huis in contact via ons internationaal netwerk. Het huis is opgestart door de Rotary club van Lublin Centrum in Polen en ligt in de Poolse stad Krasnystaw op 80 km van de grens met Oekraïne. Er worden 40 vrouwen met hun kinderen opgevangen. De vluchtelingen kunnen er enkele dagen terecht voordat een verblijf op langere termijn wordt georganiseerd”, legt Ellen uit. “Na hun vertrek nemen nieuwe vluchtelingen onmiddellijk de plaats over. Deze vrijwilligersorganisatie hielp al een paar honderd mensen. Ze willen elke vrouw die het centrum verlaat ook een pakket meegeven met eten, drinken, hygiëneproducten en klein speelgoed. Rotary Oostende ter Streep deed meteen na de opstart van het doorgroeihuis een schenking van 5.000 euro. De dankbaarheid was groot, maar al snel klonk een grote nood aan meer steun.”

Lijst met materiaal

Dit weekend organiseren vrijwilligers van onze club een inzamelactie. Iedereen kan materiaal brengen op zaterdag 12 maart tussen 14 en 18 uur en op zondag 13 maart tussen 10 en 14 uur naar de gebouwen van FAG in de Marconistraat 13. Ook het transport met twee vrachtwagens en chauffeurs wordt gesponsord. De lijst van nodige materialen vind je op www.rotaryoostendeterstreep.be. In grote lijnen komt het neer op poeder voor babymelk, potjes babyvoeding, papflessen, pampers, plooibuggy’s, reisbedjes en klein speelgoed voor de kleinsten. Verder ook voeding in blik, zoals groenten, witte bonen en soep, rijst en pasta en ook kussens, dekens, lakens, slaapzakken, tandpasta en tandenborstels, zeep, maandverbanden en toiletpapier. Ook rugzakken, trolleys en drinkflessen zijn welkom. Er is ook vraag naar medisch materiaal, maar omdat dat minder evident is om in te zamelen, voorziet de club een extra financiële schenking om dit te kopen. Wie wil steunen, kan dat op het rekeningnummer IBAN BE76 0688 9068 9995. (HH)