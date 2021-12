Zij gingen van ons heen: Zuster Madeleine Willems (12/10/1926 – 06/12/2021)

Zuster Madeleine, stichtster van de missiekring, is overleden in het klooster van Hollebeke, waar ze bijna 72 jaar gewoond heeft.

Zuster Madeleine werd op 12 oktober 1926 in Klemskerke geboren. Zij trad in het klooster in Heule op 8 september 1947. Op 10 februari kwam ze met de trein naar Hollebeke om er in het klooster de huishoudelijke taken op zich te nemen. Zij herinnerde zich nog altijd het station van Hollebeke en het bergaf lopen. Vrijwel meteen werd ze ingezet in de kerk en school, waar ze in de vierde graad huishoudkunde onderrichtte. Ze kon taarten bakken als de beste. Ze zong Latijn als de beste pastoor. Ter gelegenheid van begrafenissen bespeelde zij het harmonium en stond ook in voor het onderhoud van de kerk. Jammer… de vierde graad werd afgeschaft. Wat nu gedaan? Pastoor Vanden Weghe stopte haar 1.000 Belgische frank (25 euro) toe om een missiekring te beginnen. Haar enthousiasme werkte aanstekelijk.

Ze had de gave om mensen samen te brengen. De missiekring groeide en bloeide. In die tijd maakte Hollebeke nog deel uit van de dekenij Wervik en toen zuster Madeleine gevraagd werd om dekanale missieverantwoordelijke te worden, stemde zij meteen toe. Zij was werkelijk missionaris op het thuisfront. Het jaarlijks missiefeest was een hoogtepunt en met de opbrengst kon ze missionarissen steunen in hun werk. Zuster Madeleine is 95 jaar geworden. Dat zij nu, na een lang en rijkgevuld leven, in trouwe liefdevolle toewijding en haar grote inzet voor de mensen voor altijd mag delen in de rust, de vrede en de vreugde bij haar God die Liefde is.

We nemen afscheid van zuster Madeleine in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Hollebeke op zaterdag 11 december om 10.30 uur. (Rouwcentrum Hessel Ieper)