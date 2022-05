Crème Julia is niet meer

Met het overlijden op 5 mei van Albrecht Vervynck verliest Maldegem een van zijn laatste volksfiguren.

Albrecht werd op 04/01/1936 in Waarschoot geboren. Hij huwde met Georgette Blomme en het koppel vond zijn vaste stek in de Oude Gentweg in Maldegem. In hun woning hebben ze samen enkele duizenden kilo’s ijscrème gemaakt.

Albrecht was tijdens de zomermaanden ijsventer. Samen met Roger Braet was hij de laatste ijsventer die in Maldegem met een bakfiets en een toeter rondreed. Iedereen kende Albrecht als Crème Julia. Zolang zijn gezondheid en krachten het hem toelieten verwende hij de Maldegemse bevolking met zelfgemaakte ijsjes.

Eens hij zijn toeter aan de haak had gehangen leefde Albrecht een teruggetrokken leven. Zijn dochter zorgde ervoor dat hij toch nog regelmatig onder de mensen kwam. Hij vond er zijn voldoening in om naar zoveel mogelijk begrafenissen te gaan in de vijf Maldegemse parochies.

Zijn overlijden kwam bij veel mensen als een verrassing. Familie en vrienden nemen op vrijdag 13 mei om 10 uur afscheid van Albrecht in de St.-Barbarakerk in Maldegem. (LV)