Vader van Brandon die het leven liet toen hij in water sprong om puppy te redden hangt kapiteinspet aan de haak: “Enorm schuldgevoel”

Bij een tragisch ongeval liet de 25-jarige Brandon Camblain zondagvoormiddag het leven. De Lauwenaar probeerde zijn hondje te redden maar raakte hierdoor gekneld tussen een binnenschip en de kade. Het verlies laat diepe en pijnlijke sporen na bij de familie. De Lauwenaar wordt vrijdag in Doornik begraven.

“Hij was geboren voor de scheepvaart, ongeacht de studies die had afgerond. Zijn doel was duidelijk: hij wilde aan het stuur van een binnenschip staan!” Bryan Camblain (23), de broer van Brandon en zijn oom Chris Van Hoecke (35), proberen hun emoties onder controle te houden wanneer ze het noodlottige voorval oprakelen.

Zondagmorgen was Brandon aan boord van het schip van zijn vader, toen ze aan het sluizencomplex van het Oost-Vlaamse Evergem aankwamen. Het hondje van Brandon, een puppy van 4 maanden oud, probeerde van op de boot op de kade te springen maar kwam hierbij in het water terecht. Brandon reageerde in een oogwenk en probeerde het hondje uit het water te halen. Op hetzelfde moment gingen de sluisdeuren open en begon het binnenschip te wiegen. Brandon raakte gekneld tussen de kade en het schip en raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. De vader van Brandon probeerde zijn zoon nog te reanimeren maar hulp mocht niet meer baten. De jongeman overleed ter plaatse.

Schuldgevoel

“Papa worstelt met een enorm schuldgevoel maar hij heeft echt alles op alles gezet om Brandon te redden. Hij is mijn broer blijven reanimeren tot de komst van de hulpdiensten. Het was een stom ongeval, niets meer of minder”, zucht Bryan. “Alain, zijn vader, had eigenlijk het schippersbestaan opgegeven maar had uiteindelijk toch besloten opnieuw voor het water te kiezen”, pikt zijn oom in. “Brandon had dan wel studies gedaan, hij wilde aan het roer staan van zijn eigen binnenschip. Zijn vader, moeder en beide grootvaders waren allemaal actief in dezelfde sector en uiteindelijk kruipt het waar het niet raken kan. Alain, zijn vader, wilde Brandon absoluut zelf opleiden. Vooraleer je alleen aan de slag kan, moet je een opleiding van 2 jaar volgen. Helaas zal Brandon zijn droom nooit kunnen verwezenlijken. Voor de papa is het einde verhaal hier want nadat hij zijn laatste vracht had gelost hing hij zijn kapiteinspet aan de haak.”

Het werd een onmeetbaar verlies dat heel wat leed met zich meebracht. Toch wil de familie vooral het warme karakter van Brandon herdenken. “Nadat zijn papa en mama uit elkaar gingen, kwam Brandon eerst in Moeskroen terecht om vervolgens met zijn vader in Lauwe te gaan wonen”, klinkt het. “We zijn een grote familie en Brandon had een goede band met iedereen. We vroegen ons vaak zelfs af of Brandon eigenlijk wel ruzie kon maken. Zijn hondje en zijn vriendin Cyrielle, met wie hij sinds 2020 een relatie had, waren zijn oogparels. Muziek, waarbij het vooral Nirvana was die zijn voorkeur droeg of manga’s en films? Het waren zaken waarmee hij tot rust kon komen. Toch volstond vaak de kleinsten aanzet om hem richting het water te krijgen. Ongeacht hoe, de familie kwam bij Brandon altijd op de eerste plaats en iedereen wist dat ze altijd op hem konden rekenen. We willen dan ook niet dat deze gebeurtenissen als een drama worden herdacht maar eerder als een moment waarop we stil moeten staan bij wie Brandon echt was. Een joviale, vlotte kerel met het hart op de juiste plaats. Hij was onze broer, neef, zoon en partner en in onze harten heeft hij voor altijd zijn plaats veroverd.”