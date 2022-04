Jacques Dekeyser, pionier van het vrouwenvoetbal, is overleden

Jacques Dekeyser is op Goede Vrijdagavond 15 april op 73-jarige leeftijd in het AZ Groeninge overleden. Hij was jarenlang actief in voetbalmiddens en mag een pionier van het vrouwenvoetbal in Kuurne-Harelebeke én in de streek genoemd worden.

Hij was de echtgenoot van Marie Paule Kimpe en woonde in de Eburonenweg (Oude Belgenwijk) in Kuurne. Jacques is op 7 december 1948 in Kortrijk geboren als oudste in een gezin met zeven kinderen. Hij heeft gewerkt als chauffeur, onder meer voor de limonadefabriek Puck-Herman in Heule-Watermolen en voor de roomijshandel Devos in Heule. Hij heeft zelf nog bij Stade Kortrijk gespeeld en was tot vandaag een groot KVK-supporter.

DVC Kuurne

In 1979 stond hij samen met Frans Dedeurwaerder aan de wieg van de vrouwenvoetbalclub DVC Kuurne en heeft er zich 40 jaar voor ingezet als secretaris. Samen met voorzitter Carlos Verstraete slaagde hij erin een eigen terrein te verwerven nabij de Stokerijmolen, zorgde hij voor een degelijke opleiding en leidde hij mee de club naar het hoogste niveau. Jacques Dekeyser interesseerde zich voor alle sporten en werd in 2002 verkozen tot sportfiguur van Kuurne. Hij stond bekend als een vredesmens die in conflictsituaties de gemoederen kon bedaren. Hij was 32 jaar samen met Marie Paule Kimpe en in juni 2015 zijn ze ook getrouwd. Hij was als een vader voor Marie Paule’s dochter Maude Baussart (met Bart Delchambre, Kuurne) en als een opa voor de twee kleinkinderen Kevyn en Nadiya. Sinds een viertal jaar kampte Jacques met ernstige gezondheidsproblemen. Na een opname in de afdeling geriatrie van AZ Groeninge in Kortrijk is hij overleden. De afscheidsviering vindt plaats in de Sint-Godelievekerk in Heule-Watermolen op zaterdag 23 april om 10.30 uur. (NOM/Begr. D’haene/Sereni)