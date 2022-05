Coördinator van De Levensboom Klaas Vandommele (54) uit Marke overleden

Klaas Vandommele (54) uit Marke was tot 2019 aan de slag als directeur bij freinetschool De Levensboom. Een ernstig fietsongeval maakte daar abrupt een einde aan. Ondanks een jarenlange zware revalidatie, raakte hij er nooit helemaal bovenop. Daarnaast kreeg hij de afgelopen maanden te maken met een slopende ziekte. Hij laat een vrouw en twee volwassen zonen achter.

Klaas is overleden op donderdag 19 mei. In zijn geliefde freinetschool De Levensboom is een rouwhoekje voor hem ingericht. Tot drie jaar geleden was Klaas er aan de slag als coördinator en directeur. Een ernstige val met zijn koersfiets maakte een einde aan zijn carrière.

Treinsporen

Begin maart 2019 was Klaas aan het fietsen met zijn vrienden van wielertoeristenclub De Ramongs uit Heule. Hij was een fervent fietser en ging meermaals per week met zijn koersfiets op pad.

Hij was aan het trainen voor een tocht van 300 kilometer toen hij met zijn fietswiel in een treinspoor sukkelde. Een zware val en meer dan een jaar revalideren in onder andere UZ Gent waren daar het gevolg van.

Zowel De Ramongs als De Levensboom organiseerden nog een actie ten voordele van NAH liga vzw, de vereniging voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Die vereniging ondersteunt slachtoffers van een NAH en hun omgeving op alle vlakken. Zo geven ze informatie en organiseren ze praatcafés. Zo hoopten vrienden en familie van Klaas hem een hart onder de riem te steken.

Ondanks al die steun waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk voor Klaas en zijn gezin. Klaas revalideerde verder in nursingtehuis Pamele en genoot vooral van korte gesprekjes en wandelingetjes. Maar een zware ziekte die hij enkele maanden geleden opliep, maakte ook daar een einde aan. Klaas overleed donderdag.

Afscheid

Zijn echtgenote Inge Vanhuylenbrouck, zijn twee volwassen zonen en zijn vele familie en vrienden nemen afscheid van hem op woensdag 25 mei 2022 om 11:00 uur in de Aula Leiekant Rekkemsestraat 83, Marke.

Je kan Klaas een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Leiekant op vrijdag, maandag en dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 16.30 tot 17.30 uur.