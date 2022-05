Vader van Frank Deboosere overleden

De VRT maakte het nieuws bekend dat de vader van Frank Deboosere op 91-jarige leeftijd overleden is. Minder bekend is dat Claude Deboosere afkomstig was van Waregem en in de paardenstad opgroeide en schoolliep. De bakermat van de familie Deboosere is trouwens in Zuid-West-Vlaanderen te vinden.

Claude Deboosere is op 29 september 1930 in Waregem geboren als zoon van Georges Deboosere en Julia Vanzeebrouck. Moeder Julia hield op de Markt in Waregem destijds de kleerwinkel L’Astre open. Later verhuisde de familie naar de Marcel Windelsstraat in de buurt van huidig restaurant De Koetsier. Vader Georges is er in 1958 overleden, een maand na de geboorte van kleinzoon-weerman Frank. Hij was slechts 63. Grootmoeder Julia is in 1986 op 89-jarige leeftijd in het O.L. Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem overleden.

De liefde gevolgd

Franks vader Claude volgde middelbaar aan het H. Hartcollege in Waregem. Hij studeerde dan voor regent Nederlands-Engels-geschiedenis. Hij volgde uiteindelijk de liefde na zijn huwelijk in 1954 met Mariette Rampelbergh in Merchtem. In 2019 vierden ze hun briljanten huwelijksjubileum.

Claude Deboosere doceerde veertig jaar Nederlands en geschiedenis aan het Scheppersinstituut in Mechelen. Hij was ook jarenlang voorzitter en bezieler – samen met zijn vrouw – van Jeugd en Muziek Mechelen, waarmee hij concerten voor jongeren organiseerde.

Zoon Frank trad qua studies in de voetsporen van zijn vader als regent Nederlands-Engels-geschiedenis en hij is ook muzikaal aangelegd en speelt piano. Uiteindelijk volgde hij in 1987 de legendarische Armand Pien op als weerman. Frank heeft nog twee zussen in leven. Zijn jongste zus Paskal Deboosere, die tv-presentatrice was en onder meer nog De Zevende Dag gepresenteerd heeft, is in 2016 op 53-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Sindsdien zet Frank zich volop in voor Kom op tegen Kanker.