Marcel Boi van KTC Azalea in Brugge overleden

Woensdag 23 maart is Marcel Boi overleden. Hij bouwde als handelsreiziger een carrière uit bij Atlantic Oil, later BP en was ook bijzonder actief in het verenigingsleven.

De Bruggeling was van 1972 tot en met 2000 voorzitter van de Brugse tennisclub Azalea en onder andere medestichter van de schuttersgilde Ivanhoe. In 2006 werd hij erkend door de Stad Brugge met de trofee van Sportverdienste. Marcel Boi – grootvader van onder meer gewezen Cerclespeler Frederik Boi en Nicolas Boi, gewestelijk secretaris bij Tennis Vlaanderen – werd 92 jaar.

Marcel groeide deels op in Lissewege en liep school aan het SFX-instituut of de Frères in Brugge en huwde later met Odette De Wispelelaere die enkele jaren geleden overleed. In de zomer van 2017 vierden zij samen hun briljanten huwelijksjubileum.

Cercle Brugge

Als een fan van Cercle leerde Marcel Boi senator De Schepper kennen. Hij was één van de leden die in 1935 tennisclub Azalea had opgericht. Tijdens de oorlog trok de tennisclub naar de Vreugdeschepper in Assebroek, eigendom van de heer De Schepper. In 1946 werden de activiteiten verhuisd naar de site in Sint-Pieters, de huidige locatie. Samen met zijn familie werd Marcel Boi in 1968 lid van Azalea. Het jaar nadien trad hij toe tot het bestuur als jeugdverantwoordelijke. In 1972 werd hij voorzitter en kon hij TC Azalea uitbouwen tot een professionele tennisclub.

Vanaf dan zou Marcel met zijn gekende drive, neen, niet zijn forehand want in de tennissport werd hij niet echt een hoogvlieger, maar met zijn ongebreideld enthousiasme en zijn ondernemingszin, Azalea verder uitbouwen. Het aantal leden overschreed de 500, met meer dan honderd jeugdleden. De volledige infrastructuur werd vernieuwd en gemoderniseerd en begin de jaren tachtig werden een vijfde en zesde terrein aangelegd.

Brugse Sportraad

Met enkele andere tennisclubs: TC Brugge, in ’t Vrije, TC Sint-Michiels en de Witte Beer, zat Marcel Boi rond de tafel en kwam hij met hen samen tot de stichting van de Brugse Tennis Verstandhouding, met als doel het bevorderen van de jeugdopleiding. Marcel werd er voorzitter en zo zetelde hij van 1977 tot 2004 binnen de Brugse Sportraad waar hij enkele jaren fungeerde als ondervoorzitter. In het jaar 2000, bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Azalea, gaf Marcel de fakkel als voorzitter van KTC Azalea over aan Jean Herreboudt.

Naast het tennis was Marcel een verwoed jager en één van de voortrekkers van boogschuttersgilde Ivanhoe. Sinds 1989 werd hij tevens een gerespecteerd golfer bij de Damme Golf en Country Club, en ook het spelen van bridge werd een passie. In 2006 werd Marcel Boi door de Stad Brugge bekroond met de Trofee van Sportverdienste. (ACR)