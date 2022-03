Drie jaar oude verdwijningszaak opgelost na vondst in Oostkamp

Woensdag 9 maart in de late namiddag zijn in een bos aan de Leiemeersen in Moerbrugge Oostkamp de stoffelijke resten teruggevonden van Nico Ros.

Hij verdween uit zijn woning in Lievegem op vrijdagochtend 5 april 2019 met zijn fiets. Nadien is er van hem niets meer vernomen. De dag van zijn verdwijning werd de fiets van Nico opgemerkt door een binnenschipper op het kanaal Gent-Brugge, die dit onmiddellijk gemeld heeft aan de politie. De fiets lag langs de Legeweg in Beernem, tussen het kanaal en het Jaagpad, niet ver van de plaats waar het skelet woensdag gevonden werd. Toen werd er uitgebreid gezocht in het kanaal en in de ruime omgeving ervan, zonder resultaat. Op het moment van zijn verdwijning was Nico 53 jaar.

Het stoffelijk overschot is teruggevonden in een stuk privé-bos dat grenst aan het natuurdomein De Leiemeersen in Moerbrugge, een vrij moeilijk toegankelijk gebied waar er momenteel werken aan de gang zijn. De politiediensten en het parket kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en omstreeks 21.20 uur die woensdagavond was het onderzoek afgerond. Dat het lichaam nu pas is ontdekt heeft te maken met het feit dat het lichaam zich bevond op een plaats waar weinig of geen publiek is toegelaten.

De verdwijnen van Nico Ros werd destijds uitgebreid gebracht in het VTM-opsporingsprogramma Farouk, maar een spoor naar de verdwenen man uit Lievegem kwam er niet, tot vorige woensdag. De familie is ondertussen op de hoogte gebracht en ondanks het trieste nieuws kunnen ze nu aan het verwerkingsproces beginnen. (GST)