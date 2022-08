Stadsbestuur Diksmuide ondersteunt basisscholen voor organisatie buitenschoolse opvang

Weldra start het nieuwe schooljaar. Veel ouders kijken dan ook uit naar de mogelijkheid op buitenschoolse opvang na de schooluren en vooral naar opvang op woensdagnamiddag. Heel wat scholen organiseren nu zelf voor- en naschoolse opvang maar dit laten vlotten is helemaal niet evident. Daarom deed de jeugddienst een ruime rondvraag bij de Diksmuidse scholen.

Na de bevraging werden drie formules voorgesteld om bij de organisatie van de opvang de scholen financieel te ondersteunen.

Werkingssubsidie

Een eerste mogelijkheid is dat de school kiest voor opvang op een andere locatie dan de eigen school. Scholen kunnen hiervoor een subsidie krijgen voor de verplaatsingen: 75 euro te voet begeleiden, 300 euro met een personenauto en 500 euro met een bus.

Bij een tweede formule opteert de school voor opvang in en door de school zelf en dit tot minstens 14 uur. Hiervoor ontvangen de scholen 500 euro aangevuld met 50 euro per extra uur en dit tot een maximum van 700 euro. Naast deze basissubsidie is er ook nog een werkingssubsidie voorzien variërend van 75 tot 150 euro en dit naargelang het aantal leerlingen.

Vrije basisschool De Veerkracht

In de derde optie zorgt een externe organisatie voor de opvang binnen de school. De vrije basisschool De Veerkracht van Woumen koos als enige voor deze mogelijkheid. Kinderopvang ‘t Prutske zal in de Blankaartgemeente zorgen voor de opvang van 12 tot minstens 16 uur.

Deze opvang staat open voor alle kinderen. De administratie en organisatie van deze opvang neemt Prutske volledig op zich. Na een aanbestedingsprocedure werd beslist dat Prutske vzw 8.510 euro ontvangt van de stad om dit alles in goede banen te leiden.

Na één jaar wordt dit proefproject geëvalueerd en wordt dan besloten of het bestendigd wordt of niet. Het stadsbestuur investeert 15.000 euro in dit lovenswaardig initiatief.