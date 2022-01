Sint-Jozefsinstituut en VTI in Tielt moeten sluiten

Na amper tien lesdagen in het nieuwe jaar moeten de eerste middelbare scholen in Tielt sluiten wegens te hoge besmettingscijfers. Het VTI en beide campussen van het Sint-Jozefsinstituut starten vanaf vandaag opnieuw met afstandsonderwijs. “De combinatie van een hoog aantal klassen in quarantaine met een lerarentekort dwingt ons tot een algemene sluiting.”

Amper twee weken na de kerstvakantie kampen verschillende scholen in onze regio met problemen door de vele besmettingen. Bij vier positief geteste leerlingen moet een klas in quarantaine en dat blijkt in meerdere scholen voor te vallen.

Donderdag getuigde Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van de Prizma-scholengroep in Izegem, dat de eerste secundaire instelling wellicht volgende week zou moeten sluiten wegens een groot lerarentekort. Ook in Roeselare merkte men de voorbije week dat het aantal besmettingen heel snel toenam. Het werd duidelijk dat de eerste algemene sluiting slechts een kwestie van tijd was.

Scholengroep Molenland in Tielt bevestigde vrijdag aan Het Nieuwsblad dat er vanaf maandag 24 januari weer georganiseerd wordt in drie middelbare scholen. Het VTI en beide campussen van het Sint-Jozefsinstituut sluiten opnieuw hun deuren.

Eén op de vier besmet

De scholengroep telt zes secundaire instituten. “In iedere campus ondervinden we grote hinder door de vele besmettingen”, vertelt stafmedewerker Hilde Decoene. “Een op de vier van onze leerlingen is besmet. In het VTI en het Sint-Jozefsinstituut ligt dat percentage nog een pak hoger. Door een tekort aan beschikbaar personeel en de vele klassen in quarantaine hebben we gedwongen moeten beslissen om beide scholen volledig te sluiten. Vanaf vandaag (maandag) schakelen we over op afstandsonderwijs.”

De getroffen scholen tellen samen ongeveer 1.400 leerlingen en 200 personeelsleden. In De Bron, Regina Pacis en De Ster gaat het ‘normale’ onderwijs wel verder, maar ook daar kampen ze met heel wat afwezige leerlingen en leerkrachten.

