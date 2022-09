Oude klassen De Graankorrel in Kruiseke zijn vernieuwd

De vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke heeft een nieuwe fase van de lopende renovatie achter de rug. De dorpsschool heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. “Alle lokalen in het oude gebouw zijn nu degelijk en klaar om rustig les in te geven”, zegt coördinerend directeur Christophe Verleene.

Sinds september 2019 wordt de gewezen pastorie gebruikt door vrije basisschool De Graankorrel. Het huis werd gerenoveerd en aan de zijkant uitgebreid met een nieuwbouw. Daar bevinden zich twee kleuterklassen. Boven zijn er vier bureaus en een vergaderzaal.

Meisjesklassen

Bouwheer is de vzw Parochiale Werken. De vroegere meisjesklassen zijn ondertussen 90 jaar oud. Ondanks de sterke structuur van het gebouw bleek het noodzakelijk om grondig te renoveren. Begin april startte aannemer Pedro Dequirez uit Wijtschate met het uitbreken van de vloeren.

“Twee kleuterklassen kregen nieuwe vloeren, gordijnen en wandkasten als bergruimte”, zegt Christophe Verleene. “Er vonden ook schilderwerken plaats in de kleuterklassen en in het derde en vierde leerjaar. Het vijfde leerjaar beschikt ook over nieuwe wandkasten. In het vroegere leraarslokaal zit nu het tweede leerjaar. De werken begonnen in de paasvakantie. Vier klassen verhuisden naar de turnzaal en de polyvalente ruimte achteraan.”

Nieuwe schermen

“De klassen kregen nieuwe schermen om de digitale borden perfect te blijven zien wanneer de zon schijnt. Er zijn ook nieuwe tussenwanden geplaatst, met aandacht voor geluidsisolatie. Overal zijn er nieuwe deuren. Om het zo energiezuinig mogelijk te maken, was er bovendien voldoende aandacht voor isolatie,” gaat Christophe verder.

“We investeerden 125.000 euro. Hiervoor mochten we rekenen op 70 procent subsidies. Daarbij komt ook nog 35.000 euro voor het meubilair, waarvoor geen subsidies waren. Gelukkig betaalt het oudercomité, de vzw Parochiale Werken en de oud-leerlingenbond een deel van het meubilair.”

De directeur kon rekenen op heel wat helpende handen. “Ik ben alle collega’s dankbaar. Dit was een teaminspanning. Ik wil Johnny Verhaeghe bedanken om als vrijwilliger te assisteren achter de schermen.”

Luchtiger

Tijdens de schilderwerken is bewust gekozen voor zachte kleuren. “Daardoor zijn de klaslokalen heel wat luchtiger dan vroeger”, zegt Verleene. “De felle donkere kleuren zijn verdwenen. We kozen voor wit en dat brengt rust. Dat hadden we al gemerkt na de renovatie van de oude pastorie en dus trokken we die lijn door”, legt Christophe uit.

Het einde van de werken is in zicht. “Alleen de heraanleg van de speelplaats moet nog gebeurenmaar hiervoor zijn geen subsidies beschikbaar”, zegt de directeur. De vrije basisschool in Kruiseke start het nieuwe schooljaar met zo’n 200 leerlingen en dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Laetitia Rosseel is tijdelijk schooldirecteur in de plaats van Fiene Minne. (Erik De Block)