VBS De Kiem brengt muziek naar de speelplaats

Een nieuw schooljaar is voor veel kinderen een nieuwe start, een nieuwe klas of een nieuwe school, maar ook voor de directie en het lerarenteam van de Vrije Basisschool de Kiem in Ruddervoorde is het een beetje een nieuwe start.

Naast de bekende gezichten zijn er ook enkele nieuwe figuren die vanaf 1 september aan de slag gaan in De Kiem. Juf Mathilde Vandenbussche versterkt het kleuterteam, juf Laura Gereels zal mee instaan voor het zesde leerjaar en meester Pietjan Spriet zal in de lagere school ondersteunen. Na nieuwjaar wordt hij ook de nieuwe titularis van het vijfde leerjaar. Dan gaat immers meester Geert Denoo op pensioen. Juf Joke Deceuninck zal de anderstalige leerlingen ondersteunen.

Het volledige onderwijsteam van De Kiem verwelkomden de leerlingen en de kleuters in het nieuwe jaar thema van de school, “Daar zit muziek in”. Er werden op de speelplaats allerlei muziekinstrumenten bespeeld. Meteen een vrolijke start van het nieuwe schooljaar.

Maar er zijn ook heel wat praktische veranderingen waarbij een aantal ruimtes anders ingedeeld zijn. De administratieve ingang van de school is gewijzigd en het bureau van de directeur, het secretariaat en het bureau van de zorgcoördinator zijn tijdens de grote vakantie verhuisd naar het vroegere woongedeelte van het Klooster.

“Ik zal nu wel wat verder van mijn leerlingen en kinderen zitten met mijn bureel maar dat heeft ook een aantal voordelen. Het is hier iets rustiger en als er besprekingen zijn kan dit een groot voordeel betekenen om in alle discretie te werken. Maar ik zal genoeg rondlopen door de school en zo toch een nauw contact houden met iedereen”, weet directeur Machteld Van Asbroeck nog te vertellen. (GST)