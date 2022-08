Geen tekort aan leerkrachten bij Scholengroep Sint-Michiel in Roeselare

Met de start van het nieuwe schooljaar op minder dan een week peilen we even bij de Roeselaarse scholengroep Sint-Michiel hoe ver de voorbereidingen gevorderd zijn. Van nervositeit is geen sprake, iedereen zal er klaar voor zijn.

Scholengroep Sint-Michiel, die de katholieke middelbare scholen van Roeselare en Ardooie groepeert, zal dit schooljaar om en bij de 7.400 leerlingen tellen. “Dat is een toename van 200 leerlingen in vergelijking met vorige schooljaar”, begint Damienne Cottens, coördinerend directeur. “Die groei is te wijten aan enkele factoren. De geboortecijfers spelen zeker een rol: veel scholen namen afscheid van een klein uitgangsjaar, terwijl de instroom in het eerste jaar globaal genomen goed was. Ook is er een goede instroom van het tweede tot het vijfde jaar. In het Centrum Leren & Werken stijgt het leerlingenaantal niet. Doordat er toch werk genoeg is en leerlingen de jobs kunnen uitkiezen, verlaten meer leerlingen de school dan vroeger.”

Kort op de bal

“In de media horen we al een tijdje dat sommige scholen het moeilijk zullen hebben om leerkrachten en pedagogische medewerkers te vinden. In scholengroep Sint-Michiel valt het gelukkig goed mee, in zoverre zelfs dat al onze scholen hun kader ingevuld krijgen. Een groot pluspunt is dat onze directies zeer kort op de bal spelen en bij een vacature in hun school zelf proactief op zoek gaan om die vacature zo snel mogelijk in te vullen.”

“Dit schooljaar willen we hard inzetten op het welbevinden van onze leerlingen én onze medewerkers. We willen het zorgbeleid op het niveau van de scholengroep nog meer implementeren. Vorige schooljaar hebben we al een bevraging gedaan bij onze medewerkers en die resultaten willen we dit schooljaar behartigen.”

Bouwwerven

“Ook op het gebied van infrastructuur zitten we niet stil”, neemt administratief directeur Johan Decock over. “Op 1 september neemt VABI een gloednieuw schoolgebouw in gebruik. Het was inderdaad nagelbijten of de datum van 1 september zou gehaald worden, maar het is gelukt. Op 30 augustus komt de brandweer een definitieve veiligheidscontrole uitvoeren en kan het gebouw op 1 september in gebruik worden genomen. Natuurlijk zullen er de komende maanden nog omgevingswerken worden uitgevoerd, maar dat is altijd zo.”

“Deze week worden ook de funderingspalen van de nieuwbouw in de VMS geplaatst en dit wordt gesubsidieerd door de capaciteitswerken. In september 2023 moet het nieuwe gebouw er staan. VISO-Barnum heeft al een omgevingsvergunning voor een modern klasgebouw dat op de plaats van de oude kapel zal komen. Tegen begin ‘24 moet dat gebouw er ook staan. De Burgerschool krijgt een nieuw en mooi onthaal op de hoek van de Kattenstraat en de Albrecht Rodenbachstraat. Dat zal niet alleen een mooier straatbeeld opleveren, maar ook een betere visibiliteit voor de Burgerschool.”

“Tegen half september zal ook de nieuwe stofafzuiging voor de houtafdeling van het VTI klaar zijn en in 2023 kan misschien gestart worden met de bouw van een nieuw internaat in Ardooie. Verder zijn er dossiers in voorbereiding voor Onze Jeugd, de Broederschool en de campus Klein Seminarie-VABI.”

“En uiteraard zijn er de gebruikelijke renovatiewerken waarbij we vooral veel aandacht hebben voor nieuwe ramen en de dakbedekking. We willen onze gebouwen optimaal isoleren om ze zo energiezuinig te maken.”

Dweilen met kraan open

“Dit schooljaar staan we in het onderwijs natuurlijk opnieuw voor grote uitdagingen”, besluiten Damienne Cottens en Johan Decock. “Als scholengroep kijken we toch met bezorgde blik naar de stijgende energieprijzen. In augustus werd wel beslist dat scholen maar 6 procent BTW moeten betalen op gas en we hopen natuurlijk dat dit zo blijft. Maar op elektriciteit betalen vzw‘s, en dat zijn wij, nog altijd 21 procent BTW. We mogen er niet aan denken dat er een nieuwe coronagolf zou komen en dat we in de winter opnieuw moeten lesgeven met deuren en vensters open. Dat is dweilen met de kraan open, in dit geval stoken met open vensters en deuren. Het moet toch betaalbaar blijven voor de scholen.”

“Meer en meer gezinnen krijgen het moeilijk om de rekeningen van hun kinderen te betalen”

“Een ander punt dat ons meer zorgen baart dan in het verleden zijn de onbetaalde schoolrekeningen. We merken dat meer gezinnen het moeilijk krijgen om de schoolrekeningen van hun kinderen te betalen. Het leven is op korte tijd veel duurder geworden en bij veel gezinnen staat het water aan de lippen. Wanneer dan de keuze moet gemaakt worden om een sneetje kaas of ham op de boterhammen van de kinderen te leggen of een schoolrekening te betalen, is de keuze snel gemaakt. Wij kunnen dat begrijpen, maar we moeten met de betrokken ouders ook kijken hoe we de openstaande rekeningen kunnen wegwerken op een manier die voor hen haalbaar is. Via een project, gesubsidieerd door de stad, willen we onderzoeken hoe we de kansarmoede en onbetaalde rekeningen zo goed mogelijk kunnen aanpakken.”