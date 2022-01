Lies kleurt je dag: “Als ik maar één vrouw steun kan bieden, dan ben ik al blij”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met ons de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies. Ik zal beginnen met je te feliciteren: Georges krijgt een broertje!

“Bedankt! We zijn echt heel gelukkig. En Georges ook, hij kan niet wachten om te voetballen met zijn broertje.”

Je was heel open over de twee miskramen die je vorig jaar had.

“Ik heb dat heel bewust gedaan, want je voelt je vaak niet gehoord in zo’n situatie. Mensen minimaliseren dat. Daarom wilde ik mijn verhaal doen: het is echt oké om verdriet te hebben bij een miskraam. Ik kreeg ondertussen heel wat berichtjes van jonge vrouwen. Daar doe ik het voor: als mijn verhaal ook maar één vrouw steun kan bieden, dan ben ik al heel gelukkig.”

Je zwangerschap is voor jou ongetwijfeld het beste nieuws van de week. Maar waren er ook andere berichten die je blij maakten?

“In dezelfde categorie: de artikels over nieuwjaarskindjes. Ik vind dat zalig, die cliché-berichten tijdens de kerst- en eindejaarsperiode. Ik word daar instant happy van: er zijn nog zekerheden. Een extra voordeel aan nieuws over nieuwjaarskindjes: Maarten en ik kunnen inspiratie opdoen voor de naam van ons tweede zoontje. Ondertussen telt onze lijst al een dertigtal namen.” (lacht)

Hoe heb je oudejaarsavond doorgebracht?

“Oh my god, we zijn om 23 uur gaan slapen. (lacht) Lekkere gratinpatatjes gegeten van de traiteur, maar we waren zó moe. En tot middernacht wachten om dan met z’n tweetjes af te tellen… Laat maar. Ik was dus fris man op 1 januari, om Nieuwjaar te gaan vieren bij moemoe in Ruddervoorde. We hebben wel allemaal een zelftest gedaan vooraf. Geen overbodige luxe want twee mensen bleken positief. Hadden we die zelftests niet gedaan, dan waren we nu allemaal besmet…”

Je wilde het ook graag over Philippe Clement hebben. Word je blij van zijn transfer naar Monaco?

“Ja, eigenlijk wel. Als sportjournalist, want dit is het soort nieuws dat in het jaaroverzicht zal komen. Het bericht kwam binnen net voor de uitzending, echt kicken. En toen we zijn afscheidsfilmpje lieten zien, was dat ook de eerste keer dat ik het zelf zag. Ik kreeg de krop in de keel op de set. De hormonen, waarschijnlijk. (lacht) Ik denk echt dat die overstap een goeie zaak is. Voor Clement én Club Brugge. Want die relatie was toch een beetje verzuurd… Nu kreeg hij tenminste een elegante exit.”