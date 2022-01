Zwanger VTM-anker Lies Vandenberghe wil taboe doorbreken: “Elke miskraam is een rouwproces waar je door moet”

VTM-sportanker Lies Vandenberghe verwacht in juli haar tweede kindje met collega en echtgenoot Maarten Breckx. De Ruddervoordse is dolgelukkig, maar vooral ook opgelucht. “Zeker nadat het eerder al twee keer verkeerd liep”, aldus een openhartige Lies. “Mensen onderschatten en minimaliseren het verdriet dat komt kijken bij een miskraam.”

Het gezin van VTM-gezichten Lies Vandenberghe (30) en Maarten Breckx (36) breidt in 2022 uit. Hun zoontje Georges krijgt er in juli een broertje bij. Dat maakte Lies zondag bekend op Instagram.

“We zijn echt héél gelukkig”, aldus een stralende Lies, die afkomstig is van Ruddervoorde. “Georges zegt al langer dat hij een broer wil om mee te voetballen. Hij heeft er zelfs al een naam voor: ‘Makkie’, al weet ik niet zeker hoe je het moet schrijven. (lacht) Heel schattig. Al beseft hij nog niet dat hij niet meteen zal kunnen voetballen met zijn kleine broer.”

Stil verdriet

Voor Lies is het haar derde zwangerschap op enkele maanden tijd. Ze werd het voorbije jaar twee keer geconfronteerd met een miskraam. “Ik ben dan ook enorm blij dat het nu wél allemaal goed verloopt”, zegt ze. “Het is toch een soort rouwproces waar je telkens opnieuw door moet. Een stil verdriet. Dat wordt vaak onderschat. Mensen minimaliseren dat: ‘best dat het nu gebeurt en niet later’, zeggen ze dan.”

“Dat is goed bedoeld, maar het helpt niet. Alsof je niet mag treuren. Of ‘gelukkig heb je al een kindje’. Maar dat maakt het net nog lastiger, vind ik. Want omdat ik al een kindje heb, wist ik heel goed wat ik kwijt was. Het beste wat je kunt zeggen, is gewoon ‘sterkte’. Ondertussen kan ik het wel beter plaatsen. Nu hopen dat het deze keer wel goed verloopt, maar ik heb er vertrouwen in. Ik ben heel blij dat 2021 toch nog op een positieve noot geëindigd is.”

Drie zonen

Het VTM-sportanker is heel blij dat er opnieuw een jongetje op komst is. “Ik wou eigenlijk altijd drie zonen”, lacht ze. “Dat komt omdat ik vroeger babysit was voor drie broertjes in Ruddervoorde, en ik vond dat zó tof. Maar nu eerst afwachten hoe het met twee kindjes zal verlopen. En uiteraard zou een meisje zeker ook welkom zijn.”