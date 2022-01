VTM-anker Lies Vandenberghe verwacht tweede kindje: “Een broertje voor Georges”

Een mooi nieuwjaarsgeschenk voor Lies Vandenberghe (30): het VTM-sportanker verwacht in juli een tweede zoontje met haar echtgenoot en collega Maarten Breckx (36). Dat maakte de Ruddervoordse bekend op Instagram.

“We wensen jullie met ons groeiend gezinnetje een gelukkig nieuwjaar. Klein broertje op komst!” Met die woorden maakte Lies Vandenberghe zondagmiddag op Instagram bekend dat ze zwanger is van een tweede zoontje. Georges, die er in juni drie wordt, krijgt er een maand later een broertje bij.



Lies Vandenberghe is afkomstig van Ruddervoorde, maar woont ondertussen al eventjes in Antwerpen met Maarten Breckx. Ze trouwden in september 2018 in Ruddervoorde. Lies en Maarten leerden elkaar kennen bij Medialaan: Lies was toen nieuwslezeres voor Joe FM en Q-Music, maar werd ondertussen een collega van Maarten als sportanker bij VTM nieuws.

Lies heeft ook haar eigen wekelijkse rubriek in De Krant van West-Vlaanderen: in ‘Lies kleurt je dag’ deelt ze met ons wekelijks de berichten waar ze blij van wordt. Vrijdag verklapte ze al dat er goed nieuws op komst was.